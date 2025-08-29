圧巻9Kも起用法論争が白熱　投手・大谷の“先発”に米解説が異論「元選手の中でもオオタニがクローザー向きと言う声は多い」

汗をかきながらベンチへと戻る大谷(C)Getty Images

文字通り規格外の活躍だった。現地時間8月27日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。投手として5回（87球）、被安打2、1失点、9奪三振と好投し、チームの5-1での完勝に貢献。自身も実に749日ぶりの勝利を手にした。

【動画】投球分析家も絶賛のカーブ！大谷翔平が三振を奪うシーン

レッズを率いる名将のテリー・フランコーナが「素晴らしいの一言に尽きる。フィールド上だけじゃない。彼の存在自体が常識外れだ」と絶賛するほどの快投だった。当人は「感極まるところはない」と冷静に語ったが、最速100.3マイル（約161.4キロ）を叩き出した4シームとカーブ、スライダーを軸とした緩急をつけた多彩な投球は、圧巻の一語だった。

ようやく1勝を手にした大谷。これで復帰後は11先発を消化し、防御率こそ4.18ながら、奪三振率12.25と支配的な投球を披露。いまだ計32.1イニングとリハビリによる制限下にあるが、投手としてのポテンシャルの高さは存分に示している。

ゆえに「投手・大谷」をいかに起用するかは小さくない議論を生んでいる。23年9月に執行した右肘への2度目の手術の影響は、ここまで感じさせていないが、再発リスクはゼロではない。それだけに、クローザー、もしくはオープナーとして起用し、「負担を減らすべき」と声を上げる識者も少なくない。

このレッズ戦での投球内容を見て「この男はやろうと思えば、本当に何でもできる。それがショウヘイ・オオタニなんだ」と語ったのは、かつてメッツで活躍した名投手のロン・ダーリング氏だ。