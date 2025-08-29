圧巻9Kも起用法論争が白熱 投手・大谷の“先発”に米解説が異論「元選手の中でもオオタニがクローザー向きと言う声は多い」
汗をかきながらベンチへと戻る大谷(C)Getty Images
文字通り規格外の活躍だった。現地時間8月27日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。投手として5回（87球）、被安打2、1失点、9奪三振と好投し、チームの5-1での完勝に貢献。自身も実に749日ぶりの勝利を手にした。
レッズを率いる名将のテリー・フランコーナが「素晴らしいの一言に尽きる。フィールド上だけじゃない。彼の存在自体が常識外れだ」と絶賛するほどの快投だった。当人は「感極まるところはない」と冷静に語ったが、最速100.3マイル（約161.4キロ）を叩き出した4シームとカーブ、スライダーを軸とした緩急をつけた多彩な投球は、圧巻の一語だった。
ようやく1勝を手にした大谷。これで復帰後は11先発を消化し、防御率こそ4.18ながら、奪三振率12.25と支配的な投球を披露。いまだ計32.1イニングとリハビリによる制限下にあるが、投手としてのポテンシャルの高さは存分に示している。
ゆえに「投手・大谷」をいかに起用するかは小さくない議論を生んでいる。23年9月に執行した右肘への2度目の手術の影響は、ここまで感じさせていないが、再発リスクはゼロではない。それだけに、クローザー、もしくはオープナーとして起用し、「負担を減らすべき」と声を上げる識者も少なくない。
このレッズ戦での投球内容を見て「この男はやろうと思えば、本当に何でもできる。それがショウヘイ・オオタニなんだ」と語ったのは、かつてメッツで活躍した名投手のロン・ダーリング氏だ。
MLB通算136勝を挙げたレジェンドは、自身がアナリストを務める『MLB Network』の番組内で「ポストシーズンに向けて中継ぎなのか、先発なのかは決断を迫られると思う」と指摘。「私は正直なところポストシーズンで彼が先発することがベストかはまだ疑問だ」と持論を展開した。
「私の中では、あのWBC決勝の最後にマイク・トラウトを三振に仕留めた姿がどうしてもよぎるんだ。もちろん現実は甘くはない。それも分かっている。中継ぎで使うことはほぼ不可能に近いとも思う。ただ、（先発が）ベストかは分からないよ」
迷えるダーリング氏の意見に「元メジャーリーガーたちの中でも、オオタニが『クローザー向きだ』とか『短いイニングの方がいい』とする人は多い」と語ったのは、元マリナーズのライアン・ローランド＝スミス氏だ。台湾でのプレー経験もある左腕は、こうも続けている。
「ただ、彼はルーティーンを何よりも大事にするタイプだ。だから『先発こそが自分のやるべき仕事』って信じていると思う。たしかにここ最近は肩で息をして、苦しんでいる場面も見られるけど、あのスライダーはえぐい。そこに100マイルも投げられている」
意見が尽きそうにない「投手・大谷」の最適解を巡る論争。10月のポストシーズンに向け、その議論はより白熱していきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]