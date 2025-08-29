ここのところ、国内でもちょくちょく見かけるようになってきたのが、Androidの「Find Hub」アプリに対応した紛失防止タグです。Appleでいうところの「AirTag」に相当するこれらの製品は、位置情報をAndroidスマホやタブレットから検索できることから、荷物に取り付けておくことで、忘れ物や落とし物の防止に役立ちます。

今回は、国内メーカーであるロジテックINAソリューションズ（以下ロジテック）が今月に発売した、Find Hub対応の紛失防止タグ「LGT-BETG1 G」シリーズを例に、なぜこれまでAndroidでこうした製品がなかったのか、Find Hub非対応製品との違いは何か、またAppleのAirTagと比べた場合にどのような違いがあるかを見ていきます。



ロジテック「LGT-LWBETG1BKG」。直販サイトでの価格は2780円ですが、クーポンを利用すれば1000円台で購入できる場合もあります

Androidに「AirTag同等品」がなかった理由とは

まずは、Find Hubがどんなものかを見ていきましょう。Find Hubは、自分が持っているデバイスなどの位置情報を検索するためのアプリで、Android 16以降に標準搭載しているほか、Android 9以降でもアプリを追加すれば利用できます。

Android対応の紛失防止タグはすでに数多く市販されていますが、それらは位置情報を検索するために、各メーカーの独自アプリをインストールする必要がありました。タグを外出先で紛失した時、同じアプリがインストールされたユーザのスマホが近くにないと位置情報を検出できないため、検索性能には自ずから限界がありました。

一方、AirTagおよびその互換製品の検索に用いるAppleの「探す（Find My）」アプリは、iOSと一体化して提供されているため、アプリをインストールしなくとも、事実上あらゆるiPhoneを使って位置情報を検索することが可能でした。iPhoneの圧倒的なスマホシェアを考えると、独自アプリをインストールしなくてはならないAndroid用の紛失防止タグは、メーカーがいかに工夫しようとも、対抗のしようがなかったのが現状です。

ようやくApple派との“格差”が埋まりつつある

しかし、2025年5月にリブランドされたAndroidの「Find Hub」（旧名：Find my Device／デバイスを探す）は、Appleの「探す」と同様、Android 16以降では追加アプリのインストールも不要で、OS標準の機能で対応タグの位置情報の検出が行えます。Androidもここにきてようやく、AirTagと同様の検索性能を、手に入れられたというわけです。

Androidは、国内でこそiOSにシェアで後塵を拝していますが、海外ではむしろ優勢な場合も多く、海外旅行などではAppleの「探す」よりも高い検索性能が期待できます。また国内でも、独自アプリをインストールしなくてはならない製品とは比べ物にならず、いずれはAppleの「探す」と双璧をなす存在になるのは確実です。今回のロジテック製品もそのひとつで、アプリのインストール不要で使えるのが売りです。

基本的な機能はAirTagと変わらず便利

ここからは、Find Hubに対応した「LGT-LWBETG1BKG」が、具体的にどんな製品なのか見ていきましょう。なお今回の試用は「Pixel 9 Pro XL」との組み合わせで行っています。

本体はAirTagとほぼ同じコインサイズで、電池を内蔵するため数ミリの厚みがあります。上部には穴が空いており、ストラップなどを通して使えます。

また外観からはわかりづらいのですが、中央部にあるボタンを押すことにより、アプリ経由で鳴らしたアラームを本体側で止められます。このほか本製品独自の機能として、防水防塵の規格である「IP65」に対応しています。

使い方を見ていきましょう。パッケージから出して電池をセットすると、すぐにAndroidアプリのFind Hubが本製品を検出し、リストに追加します。デバイス名およびカテゴリをわかりやすく変更することもできますが、特に何もしなくても問題ありません。

この状態でアプリ下段の「デバイス」をタップすると、地図を表示し、Find Hubで認識している本製品を始め、複数のデバイスの位置情報を表示できます。リストから本製品をタップすると、現在位置が地図上から見られます。

これらの画面を使えば、自分が今いる場所からタグがある位置までのルートを表示したり、音を鳴らしたり、紛失時にマークをつけたり、位置情報を知り合いと共有したりもできます。この辺りの機能はAirTagとほぼ共通で、紛失防止タグとしては一般的です。

強いて挙げれば、取り付ける持ち物に合わせてアイコンをカスタマイズできないのが違いといえます。またAppleの「探す」アプリと違って位置情報は自動更新されず、原則として手動でリロードしなくてはいけないのも相違点です。

“ジェネリックAirTag”にはないスゴい機能も

Androidの「Find Hub」の特徴の一つに、「付近を探す」という機能が挙げられます。これはスマホと本製品の距離がおおよそ10メートル以内になったときに、その距離を4段階で表示できる機能です。例えば、バッグや引き出しの中に入っていて目視で見つからない場合も、この機能を使えば、行ったり来たりすることなく、スムーズに発見できるというわけです。

この機能は、AirTagにおけるUWB（Ultra Wide Band）を用いた距離と方角の表示機能に似ていますが、UWBを搭載していなくても利用できるのが特徴です。以前の記事で紹介したダイソーの“ジェネリックAirTag”など、Appleの「探す」に対応したAirTag互換製品は、こうした機能がありません。

そのため、ほんの目と鼻の先にタグがある場合でも、マップアプリによる広域表示でしか探せず、他の荷物に紛れ込みやすいカギや財布など小物を探すには、極めて不向きです。しかし本製品はこの「付近を探す」に対応していることから、こうした小物の検索にも威力を発揮します。

もっともUWBが使えるAirTagとは異なり、距離が具体的なメートル表示でなく、また方角表示はサポートしないなど、やや劣る部分もあるのですが、同等機能が用意されていないAirTag互換製品と比べると、実用性ははるかに上です。

そこそこ大きな「欠点」も……

位置情報の更新時間についても検証してみましょう。以前の記事で紹介した“ジェネリックAirTag”と話題になっているダイソーのAirTag互換製品は、純正品と比べて位置情報が更新されるまでの時間が長く、リアルタイムでの追跡に適していないことを指摘しました。本製品がどうなのかは気になるところです。

そこでダイソー製品のときと同じく、本製品を車に乗せて高速道路を移動中に、位置情報を外部からリモートで参照する実験を行ってみました。結果からいうと、AirTagは最長でも数十分間隔、ダイソー製品でも2〜3時間間隔で位置情報が書き替わるのに対し、本製品は数時間経っても書き換わらないことがたびたびありました。

数時間にわたって位置情報が更新されないとなると、外出先で夜中に荷物を紛失した場合、朝になるまで位置情報が書き換わらず、その間に誰かに持ち去られてしまうことも起こり得ます。また引ったくりに遭って持ち去られた荷物の位置情報を、リアルタイムで参照しながら警察と一緒に追跡するといった使い方も、まず「望み薄」です。

この辺り、移動時のスピードや、経由して位置情報をクラウドに送信するAndroidデバイス側の設定など、複数の要因が絡んでいる可能性はありますが、AirTagのスムーズさに慣れてしまっていると、ストレスに感じるのは事実です。本製品の導入にあたっては、これらを許容できるかが、一つのポイントとなりそうです。

今後の発展が楽しみなジャンル

以上のように、全体的な使い勝手はAirTagほどこなれていないものの、Androidの標準アプリで動作することに加えて、近距離での検索に役立つ「付近を探す」に対応しているのは本製品の利点でしょう。また4000円前後するAirTagと違い、本製品の価格は3000円を切っているほか、セール時にはクーポン利用で1000円台となったこともあり、コスト面では優秀です。

一方で前述のように、位置情報の更新間隔が長めなのは要注意です。高速道路に乗ると途端に反応が鈍くなることからして、一定以上の移動速度になると位置情報の書き換えがストップする仕様の可能性がありますが、Find Hub対応の紛失防止タグの種類がまだ少ない現在では、これらの挙動がFind Hub対応タグに共通する仕様なのか、それとも特定の製品に限った特徴なのか、判別しづらいのも困りものです。

機能がほぼ横並びのApple「探す」アプリに対応した“ジェネリックAirTag”製品群と異なり、Find Hubに対応したAndroid向けの紛失防止タグは各社ごとに機能がさまざまで、海外ではAirTagと同じUWBを搭載することで、具体的な距離や方角を表示可能な製品も登場しています。

本製品もコスパを考えると十分に「あり」なのですが、国内でいえばまだ競合製品が少なく、今後さらに幅広い用途に使える製品が登場する可能性があることは、購入に当たって頭に入れておいた方が良さそうです。

