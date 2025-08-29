朝ドラ「あんぱん」アンパンマンの声優2人がサプライズ出演「豪華すぎる」「キャスティング最高」と視聴者歓喜
【モデルプレス＝2025/08/29】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第110話が、29日に放送された。アニメ「それいけ！アンパンマン」にて声優を務める2人がサプライズ出演した。＜※ネタバレあり＞
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
昭和42年（1967年）5月、のぶと嵩は新しい住まいへ引っ越し、のぶの母・羽多子（江口のりこ）との同居生活をスタート。そんな中、嵩に放送局のディレクターからラジオドラマに穴があいたため、翌朝までに脚本を書いてほしいと至急オファーがきた。
嵩は以前書いた短編ラジオドラマ「やさしいライオン」をアレンジしようと思いつく。それは、母親を失った赤ちゃんライオンのブルブルと、子どもを失ったお母さん犬のムクムクの交流をつづった物語。嵩は結末を書き直し、一晩で30分のラジオドラマを書き上げる。翌日、ラジオで流れた「やさしいライオン」は、嵩の母・登美子（松嶋菜々子）と伯母・千代子（戸田菜穂）、嵩のかつての戦友・八木信之介（妻夫木聡）、のぶの妹・蘭子（河合優実）、漫画家・手嶌治虫（眞栄田郷敦）の耳にも届いた。
今回、ラジオドラマでブルブルとムクムクの声を担当したのが「それいけ！アンパンマン」でサラダ姫などを担当している声優の沢城みゆきと、カレーパンマンなどを担当している声優の柳沢三千代。今作では、島本須美、山寺宏一、中尾隆聖、戸田恵子、鈴木勝美に続く、6・7人目の出演となった。今回のサプライズ出演に、視聴者からは「豪華すぎる」「嬉しいサプライズ」「OPの名前だけでテンション上がった」「キャスティング最高」「声が良すぎて朝から泣かされた」「気づいた人すごい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
