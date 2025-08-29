帰宅したお父さんに『おかえりなさい』する犬→愛が強すぎて…喜びが大爆発してしまった『まさかの行動』が35万再生「味ってて草」「笑ったｗ」
Instagramアカウント「ichi.glucklich」に投稿されたのは、帰宅したお父さんをお出迎えする犬の様子。
犬は愛が強すぎる行動をしたようで…？思わずキュンとしてしまう動画は35万4000回再生を突破し、「味わってるｗ」「可愛いぃ」といった声が寄せられています。
【動画：帰宅したお父さんに『おかえりなさい』する犬→愛が強すぎて…喜びが大爆発してしまった『まさかの行動』】
お父さんが帰ってきた！
尻尾をフリフリしながら小走りで玄関へとやってきたのは、豆柴の女の子「マメ」ちゃん。「ただいま！」と大好きなお父さんが帰ってきて、大喜びしているようです。
お父さんが玄関でしゃがんで手をマメちゃんに差し出すと、「クゥーン」と声を上げながらお父さんの手をカプリ。尻尾はさっきよりブンブン度がアップし、お父さんの手をじっくり「味わって」いるよう。
大好きなお父さんを「味わう」
マメちゃんに「味わって」もらって、思わず笑いがこぼれてしまうお父さん。腕に向かって走ってきたマメちゃんの、強火の愛がなせる技に見ているこちらも笑顔になってしまいます。
「味わう」時間が終わると、すぐにでもお父さんに飛びつきたそうなマメちゃん。お父さんは熱くナデナデしてあげていて、ラブラブな2人だけの空間が広がっています…！
終わらない大歓迎
ひとしきり玄関でナデナデした後、やっと靴を脱いでお家にあがることができたお父さん。ピッタリと後ろをついていくマメちゃんを再びナデナデ。後ろ姿からでも、お父さんに会えた喜びが伝わってきます。
お父さんがお家に上がってからも、尻尾をブンブン振りながらの熱烈大歓迎は続いたんだとか。愛情が強すぎて、可愛すぎる独特なお出迎えを見せてくれたマメちゃんなのでした。
投稿には「味わってるｗ」「可愛いぃ」「笑ってしまいました」「新妻感を絶やさないマメちゃん尊い」「お淑やかなお嬢様」「ムチムチでかわいい…」「こんなに歓迎されたら嬉しいですね～」といったコメントが寄せられています。
マメちゃんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「ichi.glucklich」でチェックすることができます。
写真・動画提供：Instagramアカウント「ichi.glucklich」さま
執筆：伊藤 紀子
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。