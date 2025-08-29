Instagramアカウント「ichi.glucklich」に投稿されたのは、帰宅したお父さんをお出迎えする犬の様子。

犬は愛が強すぎる行動をしたようで…？思わずキュンとしてしまう動画は35万4000回再生を突破し、「味わってるｗ」「可愛いぃ」といった声が寄せられています。

お父さんが帰ってきた！

尻尾をフリフリしながら小走りで玄関へとやってきたのは、豆柴の女の子「マメ」ちゃん。「ただいま！」と大好きなお父さんが帰ってきて、大喜びしているようです。

お父さんが玄関でしゃがんで手をマメちゃんに差し出すと、「クゥーン」と声を上げながらお父さんの手をカプリ。尻尾はさっきよりブンブン度がアップし、お父さんの手をじっくり「味わって」いるよう。

大好きなお父さんを「味わう」

マメちゃんに「味わって」もらって、思わず笑いがこぼれてしまうお父さん。腕に向かって走ってきたマメちゃんの、強火の愛がなせる技に見ているこちらも笑顔になってしまいます。

「味わう」時間が終わると、すぐにでもお父さんに飛びつきたそうなマメちゃん。お父さんは熱くナデナデしてあげていて、ラブラブな2人だけの空間が広がっています…！

終わらない大歓迎

ひとしきり玄関でナデナデした後、やっと靴を脱いでお家にあがることができたお父さん。ピッタリと後ろをついていくマメちゃんを再びナデナデ。後ろ姿からでも、お父さんに会えた喜びが伝わってきます。

お父さんがお家に上がってからも、尻尾をブンブン振りながらの熱烈大歓迎は続いたんだとか。愛情が強すぎて、可愛すぎる独特なお出迎えを見せてくれたマメちゃんなのでした。

投稿には「味わってるｗ」「可愛いぃ」「笑ってしまいました」「新妻感を絶やさないマメちゃん尊い」「お淑やかなお嬢様」「ムチムチでかわいい…」「こんなに歓迎されたら嬉しいですね～」といったコメントが寄せられています。

