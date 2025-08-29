透明のボウルで水を飲むコーギーさんを観察してみた結果、思った以上にクセが強すぎる表情をみせていたのだとか…。その光景は記事執筆時点で179万回を超えて表示されており、5.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：水を飲む犬の『飲み方』を観察した結果…思った以上に凄い『衝撃的な表情』】

透明のボウルで水を飲む犬の飲み方を観察した結果…

Xアカウント『@puurin117』に投稿されたのは、コーギー「ぷーちゃん」のとある姿。

この日、透明ボウルに入ったお水を飲むぷーちゃんの姿を観察してみた飼い主さん。すると、思った以上にクセが強い水飲み姿をみせたぷーちゃんが話題になっています。

まさかの『クセが強すぎる表情』に反響

ぷーちゃんは耳をピンと後ろに下げて、キリッと凛々しい表情でお水を飲んでいたそう。どこかアンニュイな雰囲気を纏いながら、お鼻をボウルの縁にぴったりと添えて、安定感ある飲みっぷりを披露していたのだとか。

お鼻を縁に乗せているからか小さく可愛い前歯が丸見えになったり、ピンクの舌が想定以上にびよ～んと長く伸びたりと、次々と衝撃の変顔を披露してくれていたといいます。

ただお水を飲んでいるだけなのに…ぷーちゃんの中毒性あるおもしろ可愛い姿は、多くの人々を釘付けにすることとなったのでした。

この投稿には「大事なのは安定感だよね…」「歯茎！かわいいです」「ボウルのヘリにマズルを乗せてるのねｗ」「チラッと見るのも可愛い」「待ってました！笑」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

2023年1月17日生まれのぷーちゃんは、甘えん坊でフレンドリーな女の子。お散歩中には、撫でてくれる人を発見したらアピールをするなど、驚きのコミュニティ能力を発揮することもあるのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らすぷーちゃんの姿は、コーギーの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@puurin117」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。