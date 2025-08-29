「改名したことがある」と聞いて驚いた男性芸能人ランキング！ 「今田耕司」を大差で上回る1位は？
All About ニュース編集部は8月6日に、全国の10〜60代の男女300人を対象に「改名したことがある芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。
芸能界では、改名したことのある芸能人が数多くいます。そこで、今回は「改名したことがあると聞いて驚いた男性芸能人」ランキングの結果を紹介します。
2位には、今田耕司さんがランクインしました。現在は多くの番組でMCを担当している今田さんですが、「上ロース」の芸名だった時期があります。
今田さんは、過去に同期であるほんこんさんとコンビ「ダブルホルモンズ」として活動。コンビ名が焼き肉にちなんでいることで、今田さんは上ロース、ほんこんさんは骨付きカルビという芸名でした。今田さんはコンビを解散してからはピン芸人となり、その後は本名で活躍を続けています。
回答者からは、「初めて知った。元々今の名前で活動されているかと思っていた」（30代女性／大阪府）、「改名前の名前を聞いたこともなかったから」（20代女性／東京都）、「肉の名前だとは思わなかった」（30代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、ダントツの票数で唐沢寿明さんとなりました。俳優として数多くの映画やドラマに出演している唐沢さんは、かつて「SEXY KIYOSHI」という名前で活動していたことがあります。
ブレークする前はエキストラやスーツアクターとして活動した唐沢さんは、当初は本名の「唐沢潔」として活動。また、劇団員時代には「SEXY KIYOSHI」という芸名を使用していました。嘘のような名前ですが、過去に本人が番組で告白しています。
回答者からは、「改名後の名前で認識していたので、以前はそんなふざけた名前だったとは予想外でした」（40代女性／広島県）、「全く知らなかったのと、改名前のインパクトがすごいから」（40代女性／島根県）、「セクシーと芸名についていたのがおもしろい」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
