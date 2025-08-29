お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平が２８日放送の「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に出演。この日の放送では「くされ縁芸人」をテーマに、共演した後輩の「アンタッチャブル」の山崎弘也の後輩力を絶賛した。

有田は山崎について「俺にとっては完璧な後輩。売れてるとかじゃなくて、振ったら絶対に盛り上げるとか。後輩がいっぱいできて、飲みに行った時にしくじって謝った時もなんか違うんだよな。ザキヤマはそこでひと笑いあった」と物足りなさを感じてしまうという。それを受け山崎は「確かに。頭を下げながら肉を食って怒られたことありましたね」と振り返り、笑いを誘った。

有田の別の後輩芸人がパソコンを買いたいと言い出し、パソコンに詳しい伊集院光と秋葉原にパソコンを買いに行くことになったことがあった。しかし、当日になってその後輩芸人がドタキャンし、有田は伊集院に謝罪。「（伊集院に）すみませんでしたって言ったらザキヤマが『ぼく、パソコン欲しくなってきたなぁ』みたいな。その当時コイツだって金がない。『なんかいいのあります？』みたいこと言って、伊集院さんが調べてきたヤツを買った。すごいのよ、後輩力が」と感謝した。

山崎は「そのノート型パソコンの上で食べる弁当おいしかったですね。（パソコンを）使えないから」と美談を笑いに変えていた。