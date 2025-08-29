◎全国の天気

関東から九州にかけては広く晴れるでしょう。ただ、東海と西日本では、午後は急な雷雨にご注意ください。関東も山沿いでは夕立がありそうです。東北南部も晴れますが、東北北部と北海道は雲が多く、午後は雨の範囲が広がりそうです。東北北部は夜遅くから、激しい雷雨になる所があるでしょう。沖縄は夜遅くから雨が降り出す見込みです。

◎予想最高気温

関東から西日本は35℃前後まで上がりそうです。東京も35℃と再び猛暑日になる見込みです。名古屋と大阪は36℃、福岡は35℃でしょう。札幌は25℃、青森は28℃でほぼ平年並みの予想です。

◎週間予報・大阪〜那覇

西日本は、週明け9月1日(月)にかけて晴れる所が多く、厳しい残暑が続く見込みです。8月31日(日)は大阪で38℃まで上がるでしょう。9月2日(火)以降は曇りや雨で、しばらく天気がぐずつきそうです。

◎週間予報・札幌〜名古屋関東と東海の内陸では、8月30日（土）と31日（日）は40℃に迫る危険な暑さとなりそうです。30日(土)は東京で38℃、名古屋で39℃まで上がる予想です。屋内でも外出時でも、のどの乾きを感じなくてもこまめに水分の補給をし、熱中症にならないようにしましょう。北日本は9月1日(月)から2日(火)にかけて、大雨になる所がある見込みです。関東も3日(水)は雨が降りそうです。