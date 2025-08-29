インドのナレンドラ・モディ首相が２９日午前、来日した。

石破首相と首相官邸で同日午後に会談する。両首脳は、日印間の安全保障協力や経済連携の強化を柱とする共同声明を発表する。

モディ氏の来日は２０２３年５月以来。両首脳は会談後に合意文書の交換式を行い、共同記者発表に臨む。その後の夕食会でも議論を続ける。モディ氏は３０日に半導体製造装置の製造工場などを視察し、次の訪問先の中国に移動する予定だ。

会談では、日印関係を「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」と位置づけてから１０年が経過したことを踏まえ、今後１０年間の協力の方向性を話し合う。共同声明には、中国の海洋進出を念頭に、東・南シナ海情勢に対する「深刻な懸念」を明記する方向だ。

０８年に署名された「安全保障協力に関する共同宣言」も改定し、広範な分野での協力深化を目指す。日本の対印民間投資を１０兆円とする目標や新型新幹線のインドへの導入など８分野での協力を盛り込んだ共同ビジョン（展望）も発表する。

モディ氏は２８日、「『特別戦略的グローバル・パートナーシップ』の次の段階の構築に焦点を当てる。協力関係に新たな翼を与え、ＡＩ（人工知能）や半導体を含む新興技術分野での協力を推進していく」との声明を出した。