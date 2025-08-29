SHINee¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¥ë¡¼¡¢15ºÐ¤ÇÆú¤Î¶¶¤òÅÏ¤ë¡£²ÈÂ²¤¬Êó¹ð¡Ö¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤ë¡£¤â¤¦²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡Ä¡×
SHINee¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¥ë¡¼¤¬Æú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£SHINee¡ÈÌ¤¸ø³«¡É´°Á´ÂÎSHOT
8·î28Æü¡¢¥ë¡¼¤ÎÆü¾ï¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¼¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÊ¿°Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö2010.3.5-2025.8.28¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤ä»ä¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡Ä¡×¤È¡¢¥ë¡¼¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ë¡¼¤Ï¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬À¸Á°¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î°¦¸¤¤Ç¡¢2010Ç¯3·î5Æü¤ËÃÂÀ¸¡£¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬½É¼Ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢¥ë¡¼¤¬¥ß¥ó¥Û¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÁÆÁê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥ß¥ó¥Û¤¬¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ô¥ç¥ë¥ë¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡È¥Ô¥ç¥ë¥ë¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¼ø¤±¤é¤ì¡¢¡È¥ë¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬2017Ç¯12·î18Æü¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¸å¡¢Íâ2018Ç¯5·î25Æü¤Ë¤Ï¥ë¡¼¤¬´Ú¹ñËÌÅìÉô¤Î¹¾¸¶Æ»¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¥É¡Ë¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¼Â»Ð¥¥à¡¦¥½¥À¥à¤µ¤ó¤¬Æ±·î27Æü¤Ë¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¶ÛµÞ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾¯½÷»þÂå¡¦¥Æ¥è¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áSHINee¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¾ðÊó¤ò³È»¶¡£¤¹¤ë¤ÈÍâ28Æü¤Ë¤ÏÌµ»ö¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä²ÈÂ²¤ò°ÂÅÈ¤µ¤»¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ëè²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î²¹¤«¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥ë¡¼¤¬Æú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¥Åé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£