8月30日は「3つの吉日」が重なる最強開運日！ 運気を最大化する開運アクションは？
2025年8月30日は、「一粒万倍日」「大明日」「母倉日」が重なる、トリプル開運日！
新しいことを始めるのに最適なこの日は、行動を起こすことで運気の流れが好転するとされる特別な日。例え小さな一歩でも、いい流れに乗って大きな成果へとつながるエネルギーに満ちています。
運気アップのチャンスを逃さないために、3つの吉日の特徴とともに、この日に「やるといいこと」や「やらない方がいいこと」をチェックしておきましょう。人生を前向きに動かすきっかけとして、ぜひ参考になさってください。
一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）は、「一粒の籾（もみ）を撒けばやがて万倍にも実り、大きく立派な稲穂へと育つ」とされる、とても縁起のいい吉日です。小さな行動や努力が、やがて大きな成果へとつながる日といわれています。
この日は、新たなチャレンジや人生の大切な決断など、物事を始めるのに最適なタイミングです。習い事や趣味、資格の勉強、ダイエットなど、理想の自分に近づくための第一歩を踏み出す日にもぴったりです。
また、金運アップにもご利益があるとされており、副業や投資、新たなビジネスのスタートなど、お金に関する行動を起こすのにもおすすめです。小さな種が、将来的に大きな富となって返ってくるかもしれません。
神社へ参拝すると、ご利益が「万倍」になるともいわれているので、運気をさらにアップさせたい人は、この機会に神社へ足を運んでみてくださいね。
▼大明日
大明日（だいみょうにち）は、暦の中でも特に縁起がいいとされる、暦注（れきちゅう）の「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つ。「天の恵みを全ての人が受け取ることができる日」という意味があります。
この日は全ての行いに太陽の恵みが宿るとされているため、何をしても物事がスムーズに進みやすい縁起のいい日です。特に、入籍や結婚式といった人生の節目となるイベントや、旅行や引っ越しなど移動を伴う予定とも相性がよく、お祝い事の行事を行うのも適しています。
特別なイベントがなくても、新たなスタートを切るのにふさわしい日なので、成功させたいことはこの日に実行するといいでしょう。太陽のエネルギーが物事をいい流れへと導いてくれますよ。
▼母倉日
母倉日（ぼそうにち）は、「母が子を育てるように、天が全ての人をやさしく見守り、慈しむ日」とされる、とても縁起のいい吉日です。この日に始めたことは、天のあたたかいサポートを受けて、いい方向へと導かれるといわれています。
特に、家庭や愛情に関わることと相性がよく、入籍や結婚、プロポーズ、告白など、大切な恋愛の節目に適しています。
また、出産や子育てに備えた引っ越し、新居の購入、リフォームなど、家族や住まいに関わるライフイベントにもおすすめ。家庭をよりよい環境へと整えることを考えているのなら、ぜひこの日に進めてみましょう。
さらに母倉日は、「万物が芽吹き、豊かに繁栄していく始まりの日」ともされており、新しいチャレンジにもいいタイミングです。起業や開業、会社の設立など、大きく育てていきたい物事のスタート日として選べば、いい流れを引き寄せられるかもしれません。
一粒万倍日は、ほかの開運日のパワーを万倍に引き上げてくれる日でもあります。どんなに小さな一歩でも、この日に踏み出したことは、やがて大きな実りとなって人生を豊かにしてくれるはずです。
「いつかやりたい」と思っていた挑戦や、自分磨き、スキルアップ、新しいビジネスの立ち上げや転職など、人生を動かすような決断には絶好のチャンスです。
また、金運にも恵まれる日でもあるため、副業や投資、口座開設など、お金に関する「種まき」をしておけば、将来的に大きな豊かさとなって返ってくるでしょう。
【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・新居の購入やリフォームをする
・趣味や習い事をスタートする
・投資をする
・副業を始める
・口座を開設する
・引っ越しをする
・旅行をする
・転職をする
・入籍やプロポーズ、告白をする
・神社に参拝する
・お祝い事をする
よくない思考や人の悪口、不満を口にすると、ネガティブな運気が倍増して思わぬトラブルを引き寄せてしまうかもしれません。前向きな気持ちを意識し、穏やかに過ごすようにしてみてくださいね。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
この日に誰かのために行動したり、小さな思いやりや感謝の気持ちを表すと、やがて大きな幸運となって返ってくるともいわれています。自分に返ってきてほしいことは、まずは自分が誰かにするように心掛けてみてくださいね。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
さまざまな開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
