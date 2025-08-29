「ペーパーマリオRPG」+マリオマスコット5種セット（マリオ・クリボー・テレサ・ボムへい・ワンワン）Amazon限定版

Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品にNintendo Switch用ゲームソフトが追加された。

セールでは、「ペーパーマリオRPG」のゲーム本編にマリオマスコット5種セットが付いたAmazon限定版や、「いっき団結 団結エディション」に「権べ ぬいぐるみマスコット」などの特典が付いたAmazon限定版、対戦アクションゲーム「NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ」、シミュレーションRPG「The DioField Chronicle」といったSwitch版ソフトがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「ペーパーマリオRPG」+マリオマスコット5種セット（マリオ・クリボー・テレサ・ボムへい・ワンワン）Amazon限定版

Switch版「ペーパーマリオRPG」は、2004年にニンテンドー ゲームキューブで発売された「ペーパーマリオRPG」をSwitch向けに最適化した作品。グラフィックスが一新しており、多彩な紙の世界を舞台に、ペラペラなマリオが冒険を繰り広げていく。

本商品にはゲーム本編に加えて、マリオマスコット5種セット（マリオ・クリボー・テレサ・ボムへい・ワンワン）が付属するほか、Amazon限定特典「ダイカットマスキングテープ」も同梱される。

「いっき団結 団結エディション」【Amazon.co.jp限定】オリジナル丸形ステッカー 同梱 & 【特典】権べ ぬいぐるみマスコット、描きおろし団結戦記絵巻、団結扇子、いっき団結オリジナルサウンドトラック、特製つづら箱、「いっき」ファミコン風スリーブ 同梱

ローグライクアクション「いっき団結」の特典付き限定版。「いっき団結」ゲーム本編に加えて、「権べ ぬいぐるみマスコット」、「描きおろし団結戦記絵巻」、「団結扇子」、「いっき団結オリジナルサウンドトラック」が付いており、「いっき」ファミコン風スリーブが付いた特製つづら箱で届けられる。またAmazon限定特典「オリジナル丸形ステッカー」も付いている。

「いっき団結 団結エディション」

Amazon限定「オリジナル丸形ステッカー」

【いっき団結】