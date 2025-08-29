「あんぱん」高橋文哉に「役柄と実物が違い過ぎて戸惑う」「健ちゃん感がゼロ」

俳優の高橋文哉（24歳）が、8月29日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。博多華丸から、朝ドラ「あんぱん」のキャラに「もう少し寄せてください」とイジられた。



朝ドラ「あんぱん」に出演している高橋文哉が、番組のゲストとして登場。「あんぱん」では博多弁を使う明るい役を演じているが、まじめに「高橋文哉です。よろしくお願いいたします」とあいさつしたことから、博多大吉が「『あんぱん』の役者さんは特にそうなんですけど、役柄と実物が違い過ぎて戸惑う」という声が上がり、鈴木奈穂子アナも「健ちゃん感がゼロ」と笑う。博多華丸は「もうちょっと寄せてきてください！」と、高橋をイジった。



高橋は博多弁を使う役柄のため、博多華丸・大吉も朝ドラでの博多弁について何度か取り上げているが、高橋の博多弁は「コテコテにならずスマートに言っていただける」と褒め、博多大吉は「今の博多弁にも通じるし、少し懐かしさもある。どうしても武田鉄矢さんが入っちゃう。我々世代は。あれが入らない」と語った。