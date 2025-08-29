「あんぱん」福岡弁使う役の高橋文哉、福岡出身・今田美桜の前ではプレッシャーがあった

俳優の高橋文哉（24歳）が、8月29日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。博多弁を使う役で、福岡出身の今田美桜の前ではプレッシャーがあったと語った。



朝ドラ「あんぱん」に出演している高橋文哉が、番組のゲストとして登場。「あんぱん」では博多弁を使う明るい役を演じているが、高橋は「1番苦労したのが方言で。全編を方言でお芝居するのも初めてで、この緊張感はクランクインの前からずっとあった」と話す。



また、主演の今田美桜が福岡出身のため「そのプレッシャーも」あったが、「今田さんはずっと『上手！』ってありがたいお言葉を。困ったら、今田さんが近くにいらっしゃったら目を見るようにして。（今田は無言で何度も頷いてOKを）頂いていた」と語った。