「大学教授」といえば、そう簡単になれる職業でないことは、誰もがイメージするところであろう。それが昨今、民間企業から大学教員として登用されるケースが増えていて、「特任教授」「客員教授」なども含めれば、「教授」への道はかつてないほどに広がっているのだという。“ふつうのサラリーマン”にも手が届くようになった今、「町工場の営業マン」から教授への道を切り拓いた事例を紹介する。（西田浩史／追手門学院大学客員教授、学習塾業界誌『ルートマップマガジン』編集長）

医師のような明確な法的資格要件は存在せず、特定の大学や学部を卒業することも求められていない――。大学教授と聞いて思い浮かべるイメージはそれぞれあろうが、どんな職業なのか、実態がなかなか見えてこない謎めいた職業ともいえるのではないだろうか。

大学で教鞭をとるチャンスは広がっている（写真はイメージ）

まず、「教授」と一口にいっても、その役職は多岐にわたる。一般的にイメージされる大学教授に加え、「特任教授」「客員教授」「招聘教授」「学長補佐教授」などさまざまあるのだ。1990年代、新たに専門職大学院が設置されるに伴って、理論と実務を結びつける教育の必要性が出てきたという理由で政府は規制緩和を行った。これをきっかけに、大学院を修了してストレートで就任する“正規の大学教員“とは異なる教授枠がたくさんできたというわけだ。そのため、大学によってそれぞれの立ち位置や採用方法も微妙に違ってくる。

一方、政府は「実務家教員」（社会人教授）を、各大学に4割以上配置することを推し進めている。既存の教授が対応しにくい、産業界の最新動向、実践的なカリキュラムを提供することが狙いだ。2000年代初頭までは、「元官僚」や「元大手マスコミ」出身者がその役割を担うことが多かったものの、より産業界の最新動向の知識を必要とする学部・学科（AI、政策系など）の種類の増加などもあり、現在はさまざまな人に採用の可能性が広がっている。

たとえば、大学の知名度を高めるために特定の分野のスペシャリストを採用したり、地域の企業や自治体との連携を強めるための採用を増やしたりと、地方の大学や小規模大学での実務家教員需要も高まっている。大学教授に転身したい人にはかつてないチャンスが到来しているといえよう。

町工場から教授へ

大学教授になるには、大学院で学び直してから地位を高めていく“正攻法”と、大学関係者との人脈を通じて採用に至る“裏ルート“の2パターンが存在する。

基本的には正攻法が現実的なルートといえるだろう。

次の例を見てほしい。ごくごく一般的なビジネスパーソンが実務家教員（社会人教授）になった過程を示したものである。必ずしも「並外れた経歴」がなくとも採用に至っている点に注目されたい。

●40代前半の男性A氏

日本大学文理学部中退→町工場の営業社員→会社が海外展開をする際、日本企業の海外進出の歴史的な成功・失敗事例を学ぶために、とある研究室に入る→研究に対する強い課題意識や熱意を教授に買われ、自身も大学教授になることを意識するようになる→働きながら改めて大学で学び直そうと、放送大学に入学→同大の勉強が楽しくなり、卒業後に中小企業診断士に合格→今まで経験したこと、学んだ自分の実力を試そうと、ベンチャー企業立ち上げ→さらに研究を深めたくなり、働きながら社会人大学院へ→短大などの非常勤講師、客員教授などに就任→博士課程→紆余曲折を経て首都圏の経営学部経営学科の専任講師に

西田 浩史（にしだ ひろふみ）

追手門学院大学客員教授、ルートマップマガジン社 取締役・編集長、教育ジャーナリスト。2016年ダイヤモンド社『週刊ダイヤモンド』記者、塾業界誌記者を経て、19年追手門学院大学アサーティブ研究センター客員研究員、20年から現職。全国5000にも及ぶ塾の関係者、計20,000人を取材。著書に『中高一貫校vs地方名門 最強の高校』『大学序列』（週刊ダイヤモンド特集BOOKS ダイヤモンド社）など。

