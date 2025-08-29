米人気女優で歌手のセレーナ・ゴメス（３３）が日本時間２９日に自身のインスタグラムを更新。ブライダルシャワーの様子を公開した。

昨年１２月に音楽プロデューサーで俳優のベニー・ブランコ（３７）との婚約を発表したゴメス。キャプションはなしでリゾートホテルやヨット上で友人らと楽しく過ごすショットを多数アップ。「Ｂｒｉｄｅ ｔｏ ｂｅ（花嫁となる人）」と刺しゅうされたベールを頭に付け、笑顔を見せており結婚式の前祝いとみられる。ブランコの本名は「ベンジャミン・ジョセフ・レビン」のため、壁に「ミセス・レビン」のバルーンが飾られ、その下で優雅にほほ笑んだ写真もある。結婚式は近いようだ。

この投稿には「花嫁姿がとても楽しみ」「幸せそうな笑顔」「最高に美しい花嫁になるわ！」「幸せになってね」「早くウェディングドレス姿が見たい」などの声が集まっている。

ディズニー・チャンネルの子役からキャリアが始まったセレーナは歌手としても活躍。私生活では２０１０年から長く人気歌手のジャスティン・ビーバーとついたり離れたりの関係だったが、１８年春に完全に破局。２３年夏ごろからブランコと交際を開始し、昨年１２月に婚約を発表した。