VFC JAPANは、ガスブローバック「VFC KAC L403A1 GBBR (JPver./Knight's Licensed)」を9月に発売する。価格は106,700円。

本商品は、ナイツ・アーマメント（Knight's Armament Company）が開発したイギリス陸軍の新世代小銃「L403A1」をガスブローバックとして再現したもの。同社ライセンス品として、特許のディンプルヘビーバレルを一体型アルミCNCアウターバレルで再現しているほか、新設計TDC HOPチャンバーや新規のスチールボルトキャリアーを搭載している。

チャージングハンドル、ボルトリリース、マガジンキャッチ、セレクターはアンビ仕様となっており、URX6アルミレイルハンドガードを標準搭載している。

「VFC KAC L403A1 GBBR (JPver./Knight's Licensed)」詳細

価格：106,700円 全長：790mm～870mm 重量：2,730g 弾丸：6mm BB 動力源：HFC134aガス 装弾数：30発 HOP：可変式（新型TDC）

