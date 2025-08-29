東京地検特捜部は8月27日、勤務実態のない公設秘書の給料を国から騙し取った詐欺の疑いで、日本維新の会の参院議員・石井章氏の議員会館などの事務所を家宅捜索した。石井氏は国から公設秘書給与約800万円を騙し取ったと見られている。

【写真】〈給料を国から騙し取った詐欺の疑い〉石井章参院議員の自宅に家宅捜索に入る東京地検特捜部の係官、石井氏の娘の事務所なども

秘書給与詐欺事件では昨年8月、自民党の広瀬めぐみ・前参院議員が議員辞職し、今年3月に有罪判決が確定した。政治資金規正法を何度改正しても、不祥事は跡を絶たない。

しかも、維新の会は「身を切る改革」を掲げて企業・団体献金の禁止を主張し、国会議員一人ひとりが月100万円支給される「調査研究広報滞在費」（旧文通費）を「第2の給料」と批判して透明化を求めるなど“クリーン”さを看板にしてきた政党だけに、そこに大きな傷がついた。

石井氏は維新の国会議員団両院議員総会長などを務めたベテラン。「候補者発掘や選挙組織づくりに定評があり、党内では選挙指南役として若い候補や議員に頼りにされていた」（維新関係者）という。

3年前の2022年参院選では、栃木選挙区に出馬した維新の女性候補の応援演説で「顔で選んでくれれば1番を取るのは決まっている」という発言が批判を浴びたが、自身は維新の比例代表候補中トップで当選している。

本誌・週刊ポストは2022年7月の参院選の直後に、その石井氏の政治資金に不透明な流れがあることを報じていた。

「私は名義貸し」

茨城維新の会代表でもある石井氏の地元事務所は、茨城県取手市の幹線道路沿いの2階建ての建物だ。もともとこの建物は石井氏が所有し、元秘書A氏（故人）が役員を務めていた会社（サンコーポレーション）に売却された。石井氏の政党支部の政治資金収支報告書によると、石井氏の支部は政党交付金（原資は税金）からこの会社に毎月家賃を払っていた。

ところが、本誌がサンコーポレーションの役員を取材すると、「サンコーポレーションも、何もかも全部石井さんのものですよ、実質は。Aさんも石井さんに面倒を見てもらっていた。私は名義貸しというか、そんなもの。議員だから自分で（社長を）いろいろやるわけにはいかないんでしょう」と証言した。

石井氏は所有していた事務所の不動産を、実質的に自分が経営する会社に売却し、家賃を支払って借りるという仕組みを取っていたということだ。

実は、日本維新の会は内部規則で〈本人又は3親等以内の親族が所有する物件に対する賃借料の支払いについては禁止します〉と定めている。石井氏にすれば事務所が自己所有のままでは、内規によって政治資金から家賃をもらうことはできない。そのため“抜け道”としてそうしたやり方を編み出した疑いがあるのだ。

不透明な資金の流れはこれだけではなかった。石井氏の政党支部は政党交付金から毎月「車両リース」8万2000円（年間98万4000円）を「取手企画」なる会社に支払っていた。この会社を訪ねると、プレハブの建物で土地は石井氏が購入し、ファミリー企業が所有。郵便受けには「取手企画」「サンコーポレーション」など6社の名前が並び、その上に、〈この建物にはスタッフが常駐しておりませんのでお荷物につきましては恐れ入りますが石井あきら事務所で受け取り致します〉という貼り紙があり、連絡先として石井事務所の住所が書かれていたのだ。

亡くなった秘書が住んでいた所在地の“幽霊会社”へ支出

“幽霊会社”への支出もあった。石井氏の政党支部は「借料損料」として2020年に「大森建設工業」という会社に33万円を支払ったが、政治資金収支報告書に記載された所在地は亡くなった元秘書が住んでいた部屋で、法人登記もされていない。誰に、何のカネを払ったのか不明だった。

石井氏が様々な手口で政党交付金（税金）を自身の“ファミリー企業”に還流させている疑惑が濃厚だった。本誌が当時、こうした政治資金の使途について石井事務所に取材を申し込むと、「担当者は辞めた」「担当者不在」というばかりで回答はない。

そこで日本維新の会本部に聞くと、「当該支部に対し国民や納税者目線から疑惑を持たれぬよう調査をし説明責任を果たすよう求めます」（事務局）と回答したのだ。

もし、本誌が石井氏の政治資金疑惑を報じた3年前に日本維新の会が疑惑について調査し、石井氏にしっかり改善を求めていれば、今回の事件にはつながらなかったのではないか。

今回の石井氏の秘書給与不正受給疑惑について石井事務所に見解を求めるも、期限までに回答はなく、日本維新の会事務局の広報担当者はこう回答した。

「日本維新の会としては、中司宏・幹事長が昨日の会見で申し上げた内容が、党としての見解になります。『捜査には全面的に党としても協力する。事実関係を党としても把握して、しかるべく対応していきたい』。こちらが党の見解です」

今回の石井氏の秘書給与不正受給疑惑では、3年前に本誌から石井氏の政治資金疑惑を指摘されながら、改めさせることができなかった日本維新の会も責任を問われる。