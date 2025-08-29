「聞かなかったことにするよ」妹の気持ちをそっと受け止めた父の言葉｜卵巣がんと私【ママリ】
卵巣がんと診断され、抗がん剤治療を受けていた苗さん。はじめは順調だったものの、今度は十二指腸にもがんが見つかり、治療が難しくなります。その後、緩和治療に切り替えて…。
苗さんの想いを尊重する父。
姉がもうすぐ死んでしまう、そのことに気づく弟。
弟に謝る兄。
苗さんの現状を知った父親は、娘の意思を尊重し聞かなかったことにすると言いました。家族を悲しませたくない、気を遣わせたくないという思いを受け取ったのでしょう。しかし、弟は聞かなかったことにはできないとショックを隠し切れない様子。
知ってしまったからには、会いたいというのも分かりますよね。父親も弟も、苗さんのことを思うからこその判断だと思います。
家族で支え合って懸命に生きる
長引く腰痛に悩んでいた主人公・苗さんは、兄が勤務する病院で診察を受けることになりました。整形外科や泌尿器科での検査の結果は問題なかったものの、婦人科での検査で「卵巣がん」が判明します。
その後、苗さんは抗がん剤治療を懸命に続け、一時は病状も良くなっていきますが、今度は十二指腸でがんが見つかります。主治医の煮え切らない態度にモヤモヤし、東洋医学を頼りにする苗さん。心配した夫は、別の病院で働く医師で大学時代の先輩・丸田先生の元へ苗さんを連れていきますが、すでに手術ができる状況ではなく、緩和治療へと切り替えることにしたのでした。
体がつらい中でも、いつも周りのことを気にかけながらがんと闘い続けた苗さん。夫や家族は、彼女の意思を尊重しつつ自分たちにできることを考え、最後まで苗さんに寄り添いました。
日ごろから体の変化に注意を向け、小さな異変でも検査を受ける意識が、命を守る大きな一歩になることを教えてくれるエピソードです。
