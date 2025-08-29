【夫の衝撃LINE】「やっと帰った」「結婚は墓場」里帰り中、女友達に送ったメッセージに妻、絶句【ママリ】
パートナーの思わぬ本音にショックを受けることもありますよね。この記事では、夫が陰で自分の悪口を言っていたという投稿を紹介します。子育てにも積極的で家事も手伝ってくれる投稿者さんの夫。しかし里帰り中に、「帰ってこなくていい」という愚痴LINEを女友達に送っていて…。
里帰り中に夫が家庭の愚痴を女友達にこぼしていたというのは、かなりショックですよね。投稿者さんは、日ごろから育児や家事に積極的な夫に対し、趣味のパチンコや朝野球に快く送り出し気遣っていたようです。
自分本位な不満ばかり言う夫に対し、同じことを言い返すという声が多くありました。夫の方も思うところはあるのかもしれませんが、投稿者さんの気遣いや頑張りを否定するようなことはあってはならないことです。
里帰り中に夫が女友達に愚痴…
むかつく旦那。
里帰り中に女友達とLINEしてました。
その内容が
これから3週間自由だ
やっと帰った
帰ってこなくていい
自由最高
結婚向いてない、しんどい
結婚してしまった墓場だ
などです。
こんな風に思われてたなんてショック。
子供が生まれてからも
旦那の仕事に支障がでないように
私なりに気を使って慣れない育児をしてきました。
旦那のためにやってきたことが
バカバカしくなります。
そして私がいない間に余っていた夏休みを使って
朝からパチンコに行っていました。
出産前『子供が生まれた後のために休みは残しておく』
と言いながら、予定日前後仕事は休みませんでした。
出産後は仕事が忙しいの理由で
休んでくれる事はありませんでした。
平日も帰って来るのは8～9時。
子供が生まれてから早く帰って来ることも
仕事を休んでくれることもなかったのに
パチンコのためなら休めるんだ…
子供が生まれる前も、生まれた後も
日曜日はパチンコに行っています。
家事を手伝ってくれた後に、
私が行ってきていいよ。と言っています。
趣味の朝野球もしています。
今週末は飲み会も行きます。
これで自由が無いんですか？
だったら私はいつ自由になれるんですか？
子供のことは可愛がってくれますし
家事も手伝ってくれます。
でも、カス旦那過ぎてむかつく。
影で邪魔者扱いされて、帰ってこなくていいと言われていて
今まで頑張って育児家事をしていた私はなんだったんだろう。
出典：
qa.mamari.jp
里帰り中に夫が家庭の愚痴を女友達にこぼしていたというのは、かなりショックですよね。投稿者さんは、日ごろから育児や家事に積極的な夫に対し、趣味のパチンコや朝野球に快く送り出し気遣っていたようです。
それでも夫が裏では結婚生活に不満を持っていたということで、今までの自分を否定されたような気持ちに。これはやるせないですね…。
好き勝手言う夫にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
わたしも同じこと
言ってやりますw
出典：
qa.mamari.jp
私ならその言葉そのまま
「結婚は墓場なのね。わかった。もう帰ってこない。２度と子どもも会わせない。自分の言葉には責任を持て。」っと言いますね。そのまま実家に居座ります♪
出典：
qa.mamari.jp
そんなの見たら一生許せないです。
私だったらこの先一緒に生活していくのは無理です。
出典：
qa.mamari.jp
自分本位な不満ばかり言う夫に対し、同じことを言い返すという声が多くありました。夫の方も思うところはあるのかもしれませんが、投稿者さんの気遣いや頑張りを否定するようなことはあってはならないことです。
何事もないかのように過ごしている夫ですが、今一度自分の言動を見つめ直してほしいですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）