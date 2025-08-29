「パートから帰宅したらこれ。エアコンの効いた部屋でお犬は快適に寝てたようですね」



【写真】ソファで脱力… “人間すぎる寝姿”のわんこに二度見必至

そんなコメントとともに公開された写真には、ソファでくつろぐ犬の姿が。投稿したのは、Xユーザーつんこむさん（@koh110028）です。



リビングに足を踏み入れると、ソファの肘掛けに置かれたクッションにもたれ、お尻をついて“へそ天ポーズ”で休む「つん」ちゃん（13歳・女の子）がーーその姿は、まるで人間のようです。公開されるやいなや、1.2万件超の“いいね”を集め、大きな話題となりました。



さらに続く投稿では「安心してください。こむこむはここにいますよ」とのコメントとともに、ソファの下からひょっこり顔をのぞかせる「こむぎ」ちゃん（4歳・女の子）の姿も披露。



思い思いのスタイルでお留守番していたふたり。このあと、どんな様子を見せてくれたのでしょうか。飼い主さんに詳しくお話を伺いました。



◼️ 早めの帰宅に無反応？ しばらく夢心地だったつんちゃん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「今年は北海道も猛暑日が続いていて、犬たちが快適に過ごせるように毎日エアコンをつけています。留守中ももちろん付けっぱなしです。外が35度を超えたある日、たまたま仕事から1時間早く帰宅したときに撮影したのがこの写真でした。つんはよくへそ天で眠ったり、クッションや枕を使って上手にくつろいだりします。一方、こむぎは基本的にソファの下にいるので、名前を呼ぶとひょっこり顔を出してくれました」



ーーこの光景を見た感想は？



「『もう人間じゃん…』と笑ってしまいました。いつにも増して気持ち良さそうに寝ているなと感じました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「つんはしばらく気づかず、私が携帯をガサゴソ出し始めたときに目を覚ましました。『え？ 帰ってくるの早いね？』とでも言いたげな表情でしたね。こむぎはすぐ気づいて、ソファの下で尻尾をタンタンと何度も当てて喜んでいました」



ーー2匹の性格を教えてください。



「つんは赤ちゃんのころに私が保護して家族になりました。とても優しく、人が大好きで食いしん坊です。娘が叱られると間に入って仲裁しようとすることもあります。犬とも人とも穏やかに過ごせる子で、妹の犬を預かったときも一生懸命お世話してくれました。お気に入りのおもちゃを壊されても怒ることはありません。今は病気のため胃瘻をつけて暮らしていますが、元気いっぱいです。



こむぎはやんちゃでパワフルですが、少し怖がりな性格です。散歩が大好きで疲れ知らずですが、大きな音や雷は苦手でとても怯えます。つんのお気に入りのおもちゃを壊してしまうこともありますが、つんが手術をしたときには寄り添ってそばにいてくれました。やんちゃな一面と優しい一面、どちらも持ち合わせた子です」



つんちゃんとこむぎちゃんのほっこりショットに、多くの人がくすっと笑い、温かいコメントが相次ぎました。



「かわいい」

「使いこなしてますね」

「すごくなじんでて癒やされますね！」

「世界のお犬たちにこうあってほしいのです」

「もう寝方が人間そのもの。いや、私と一緒」

「人間みたい（笑）。『やあ、早かったな今日は』的な」

「すっかり人間（笑）きっと犬だと思ってないですね。かわいい」

「これくらいくつろいでくれていると安心して仕事に行けますねw」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）