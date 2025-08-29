【MOOMIN×ウンナナクール】80周年記念の秋冬コレクション登場♡

ムーミン小説の誕生から80周年を迎える今年、ウンナナクールからMOOMINとの特別なコラボコレクションが登場します。インナーやルームウェアなど、計14アイテムが揃い、自由でやさしいムーミン谷の世界観をデザインに込めました。ノンワイヤーブラ「364」や快適な「ナイトアップブラ」など、人気アイテムも限定柄でお目見え。ぜひチェックしてみてね♡

人気ブラ「364」も限定デザインで♡



364 レース

サイズ：S/M/L/LL(カラー：BL/GR/IV/PU)

総レースショーツ

シリーズ累計100万枚を突破したノンワイヤーブラ「364」が、MOOMIN80周年を記念した限定レース柄で登場。価格は\4,290（税込）で、ショーツ（\2,420税込）と合わせて楽しめます。

サイズ：M/L(カラー：BL/GR/IV/PU)

ナイトアップブラ

サイズ：M/L/LL/3L(カラー：CR/SX/GY/TU)

ショーツ

サイズ：M/L(カラー：CR/SX/GY/TU)

サニタリーショーツ

サイズ：M/L(カラー：CR/SX/GY/TU)

ナイト用サニタリーショーツ

サイズ：M/L(カラー：CR/SX/GY/TU)

ハラマキ付きショーツ

サイズ：M/L(カラー：CR/SX/GY/TU)

カップ付きキャミソール

サイズ：M/L(カラー：CR/SX/GY/TU)

ハラマキ付きレギンス

サイズ：M/L(カラー：CR/SX/GY/TU)

メンズボクサーパンツ

「カップ付きキャミソール」\3,300（税込）や「ハラマキ付きレギンス」\2,420(税込)などもあります。

さらに、眠る時間を快適にサポートする「ナイトアップブラ」\3,300（税込）や、ショーツ各種（\1,980～2,310税込）も展開。可愛さと機能性を兼ね備えた特別なインナーは、自分へのご褒美にもぴったりです。

サイズ：M/L(カラー：CR/SX/GY/TU)

ダイアナからWEB限定カラー登場♡オブリークトゥローファーに注目

ふわもこルームウェアで秋冬の癒し時間



なめらかふわふわプルオーバー＆ハーフパンツセット

サイズ：M-L(カラー：BE/OR)

なめらかふわふわワンピース

サイズ：M-L(カラー：BE/OR)

なめらかふわふわフルジップパーカー

おうち時間を彩るルームウェアは、ふわふわ素材のプルオーバー＆パンツセット（\13,200税込）や、ワンピース（\9,900税込）、ジップパーカー（\11,000税込）がラインナップ。

サイズ：M-L(カラー：BE/OR)

開襟パジャマ

開襟パジャマ（\12,100税込）も展開され、心まで包まれる着心地です。カラーはベージュやオレンジなど、やさしいトーンで登場。

MOOMINの世界観を感じながら、秋冬のリラックスタイムをもっと贅沢に楽しめます。

サイズ：M/L(カラー：CR/SX/GY/TU)

MOOMINと過ごす、この秋冬だけの特別感



ウンナナクールとMOOMINが贈る80周年記念コレクションは、インナーからルームウェアまで全14アイテムの豪華ラインナップ。お気に入りを身につけるだけで、毎日の時間がふっとやさしく彩られます。

ムーミン谷の自由であたたかい空気感を、ぜひ自分のライフスタイルに取り入れてみてください。秋冬の毎日が、もっと心地よくなるはずです。