¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤éÄ«Æü¿·Ê¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ½¤°ì¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¸ø³«77Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô782Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï110.1²¯±ß¤òµÏ¿¤·¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤È¤·¤Æ¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¤Î100²¯±ßÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¢¨¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤¬ÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î¡Ø¥Õ¥é¥¬ー¥ë¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ßー²ñ°÷¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤ÆºÇ½ªÁª¹Í¤Î15ËÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é5ËÜ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¼õ¾Þºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢2026Ç¯3·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë