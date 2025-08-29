¡ÖÈ¿Ä®Î´»Ë¡×¤È¡È3000Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¡Ö¹âµé¼Ö¡×¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ÈÅÐ¾ì¡ª »÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡ÖºÇ¾åµéSUV¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡© ¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤â
È¿Ä®Î´»Ë¡¢¹âµé³°¼Ö¡Ö¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹âµé¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦È¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¡Ö¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬ S ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¿Ä®¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬¤Î½Å¸ü¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿1Ëç¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬È¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÅê¹Æ¤È¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¡ÖÈ¿Ä®Î´»Ë¡ßÄ¶¹âµé¼Ö¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢»¨»ï¤ÎÆÃ½¸´ë²è¡Ö¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤È¤È¤â¤ËÈ¿Ä®Î´»Ë¤¬Å»¤¦¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹âµ®¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡È¿Ä®¤µ¤ó¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ä¡¢¥³¡¼¥È¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¼ÖÎ¾¤Î²£¤ËÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ËÉÊ³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡ÊÂ¤Ö¼ÖÎ¾¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¡Ö¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬¡×¤ÎÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬ S ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥·¥ã¥·¡¼µ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬¤Î¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ï¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Ê¤É6¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£D¥Ô¥é¡¼¤Ë¤Ï¡ÖBlack Edition¡×¥Ð¥Ã¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5144mm¡ßÁ´Éý2010-2222mm¡ßÁ´¹â1728mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2995mm¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¡¢4¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¶¯ÎÏ¤ÊV·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ550PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯770Nm¤òÈ¯´ø¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï8Â®AT¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï3486Ëü±ß¤È¡¢¹âµé¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÉ÷³Ê¤ò¸½¤¹Æ²¡¹¤¿¤ëÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈ¿Ä®¤µ¤ó¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡¢ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Æ´¤ì¤ë¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÈÈ¿Ä®¤µ¤ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡ª¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÁØ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿Ä®¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿´ë²è¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£