「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE コレクターズエディション」

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にプレイステーション 5用ゲームソフトが追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、アクションRPG「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE コレクターズエディション」や、アクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink Deluxe Edition(グランブルーファンタジー リリンク)+ オリジナルキャンバスボード+オリジナルブランケットセット」、2.5D対戦格闘「GUILTY GEAR -STRIVE- Ultimate Edition」、アクションアドベンチャー「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii 真島吾朗コンプリートボックス」などが対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

本作では新たな舞台「影の地」で、ミケラをめぐる物語が描かれる。謎と危険に満ちた多彩なシチュエーション、新たに加わった武器や防具の数々、そして自由度の高い冒険を楽しめる。

【同梱内容】

(1)「ELDEN RING」ゲーム本編

(2)「SHADOW OF THE ERDTREE」DLCコード

(3)ガイドブック付き特装パッケージ

(4)「串刺し公、メスメル」スタチュー（全高46cm）

(5)アートブック（ハードカバー仕様/40P）

(6)デジタルサウンドトラック

【Amazon.co.jp限定】ポストカード

「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii 真島吾朗コンプリートボックス」

本作は、「龍が如く8」の後の世界を描いたアクションアドベンチャー。「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii 真島吾朗コンプリートボックス」には「黒ひげ危機一発」とのコラボレーションアイテム「真島吾朗危機一発 ジュニア」などの限定グッズがセットになっている。

【同梱内容】

・「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」ゲームソフト本編

・真島吾朗危機一発 ジュニア

・「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」アクリルアートボード（A4サイズ）

・真島吾朗の眼帯レプリカ

・DLC「デラックスアップグレード」プロダクトコード

＜「デラックスアップグレード」収録内容＞

・DLC「レジェンダリー海賊クルーパック」

・DLC「レジェンダリーコーディネートパック」

・DLC「ゴロー丸スペシャルカスタマイズパック」

・DLC「カラオケ楽曲＆BGM追加パック」

(C)2022 FromSoftware, Inc.

(C)SEGA