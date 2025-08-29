王林、撮影オフショット へそ出し＆引き締まったボディに「えっ？腰そこ？！脚長ーい」
タレントの王林（27）が、宝島社のファッション誌『sweet』公式インスタグラムに登場。撮影オフショットで、へそ出しルックの衣装で様々な表情を見せた。
【写真】「脚が長い！」王林の撮影中オフショット
投稿は『sweet』9月号の撮影シーンで、「sweet9月号」「9月号に初登場してくれた王林ちゃんの撮影中のオフショットをお届け」とショート動画を公開。王林は、デニムにショートキャミを合わせたへそ出しコーデで、ほっそりウエストと引き締まった身体をポーズを決めながら披露した。さらに同誌編集部は「見惚れるスタイルの良さにうっとりしちゃうはず」「動画を最後までチェックしてね」と呼びかけた。
この投稿に「えっ？腰そこ？！脚長ーい」「可愛いし、スタイル抜群」とコメントが寄せられた。
