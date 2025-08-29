ÀéÍÕ¡¦Â¿¸ÅÄ®¤Î½»Âð¤Ç¶¯Åð½ý³²»ö·ï¡¡½»¿ÍÃËÀ¡Ê70Âå¡Ë¤Î¼êÂÇû¤êË½¹Ô¡¡ÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ìÏÃ¤¹4¿ÍÁÈ¤¬ºâÉÛ¤Ê¤ÉÃ¥¤¤Æ¨Áö¤«¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
¤ª¤È¤È¤¤¡Ê27Æü¡ËÌë¡¢ÀéÍÕ¸©Â¿¸ÅÄ®¤Î½»Âð¤Ë4¿ÍÁÈ¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¡Ê28Æü¡Ë¸á¸å3»þ¤¹¤®¡¢ÀéÍÕ¸©Â¿¸ÅÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÈÈ¿Í¤¬²È¤Ë¿¯Æþ¤·Çû¤é¤ì¤¿¡£ºâÉÛ¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢4¿ÍÁÈ¤¬¸¼´Ø¤«¤é²¡¤·Æþ¤ê¡¢ÃËÀ¤Î¼êÂ¤òÇû¤Ã¤Æ´é¤äÊ¢¤Ê¤É¤ò²¥¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¿ôËü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤Ê¤É¤òÃ¥¤¤Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¤ß¤º¤«¤é¼êÂ¤ò¤Û¤É¤¡¢ÍâÆü¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´é¤ä¼êÂ¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊ¤ÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈï¤ê¡¢ÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿4¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
