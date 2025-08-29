2019年7月18日に京都市で発生し、36人が死亡し32人が重軽傷を負った、史上稀にみる凶悪事件「京都アニメーション放火殺人事件」（京アニ事件）の発生から今夏で6年となった。発生時から途切れることなく事件を追い続けてきた地元紙「京都新聞」の取材班が、1冊の本を上梓した。『自分は「底辺の人間」です 京都アニメーション放火殺人事件』（講談社）。事件以降、社内異動はあっても、被害者遺族の取材は同じ記者が担当し続けるなど、地道な積み重ねによって得られた事実が、事件の重大さ、時間の経過の重みを改めて今、伝えている。

【写真】当初、記者たちは分かっていなかったというが…「京アニの影響力」の大きさを示す事件後の光景 ほか

一報を聞き、会社に急行

「当時、私は事件デスクを務めていました。午後から出勤予定でしたが、第一報を聞いて急遽、会社に駆け付けました。テレビの速報で猛煙、黒煙、炎の様子に戦慄し、京アニ社内にいた多数のスタッフの安否が不明だと聞いて、頭が真っ白になりました。何から手を着けていいのか即座に判断できないほどの衝撃でした」

煙を上げる京都アニメーション第1スタジオ（2019年7月18日午前11時55分ごろ、京都市伏見区）

事件の4年後に始まった公判時の取材班代表を務め、同書のデスクも担った京都新聞編集局報道部社会担当部長の渋谷哲也さんが振り返る。

「当時の編集局長は、編集幹部をフロアに集め、『被害者の人生と作品をきちんと記録し、なぜ社会が、世界が京アニに涙するのか、本質まできちんと報じよう』と述べ、長期的な視野で『速さよりも深さ』を重視する編集指針を示しました。それに則った取材が今なお続いているというわけです」

日本でトップクラスのアニメーションスタジオであることは知っていたものの、ファンから敬愛を込めて「京アニ」と呼ばれている存在であることまで理解していた編集幹部は多くはなかったという。事件当日付の夕刊と翌19日付の朝刊で1面トップに使われた見出しがいずれも「京都アニメ放火」だったことからもそれが分かる。見出しが「京アニ」となったのは19日付夕刊からだった。

「京アニの影響力がどれほどのものなのか、事件発生当日はよく分かっていませんでした」

献花台に花束が引きも切らず 影響力の大きさ痛感

その影響力の大きさを、渋谷さんをはじめとする取材班の記者の大多数はすぐに実感することとなる。放火された同社第1スタジオの近くに事件2日後に設置された献花台には、1カ月強の設置期間中、花が途切れることなく供えられた。

「献花台には国内外から多くのファンが訪れ、行列を作っていました。彼らに話を聞くと、『私は京アニに助けられたんです』『感動をもらいました』『その京アニがなんでこんなことに……』と口々に訴えていました。そういう取材を通じ、記者の側も、京アニがいかに多くのファンに影響を与え、素晴らしい作品を世に出していたのかを肌で感じることができたのだと思います」

「速さより深さ」を実践するために……

それまで「涼宮ハルヒの憂鬱」をはじめ、「けいおん！」や「響け！ユーフォニアム」など、数々の人気作品が社会現象を巻き起こしてきた。とはいえ、これらが京アニの作品だと認識していた人は、熱心なアニメファン以外には少なかったかもしれない。逆に言えば、甚大な被害を受けたのはこれらの作品を制作したスタジオだったと知り、京アニという名前の重みを初めて実感した人も少なからずいたはずだ。

「だからこそ、犠牲となった人たちの一人ひとりがいかに輝いていたのかが、ファンの言葉や資料などに当たる中で、どんどん明らかになっていきました。犠牲者は決して36人のうちの一人、ではない。一人ひとりが輝いていたことをぜひ社会に伝えなければならないという思いを、取材陣で共有したのです」

事件発生当初に示された「速さより深さ」を象徴するのが、被害者遺族への取材だった。京都新聞では、重大事件の被害者遺族取材には、同じ記者がたとえその部署から異動したとしても担当を続ける、という不文律がある。運転者を含む8人が死亡した「京都祇園軽ワゴン車暴走事故」（2012年）、ガソリンが噴出し、死者3人・重軽傷者56人の惨事となった「福知山花火大会露店爆発事故」（2013年）などでも、そうした取材態勢を組んできた。

「やはり、そこまでしないとご遺族の信頼を得られませんし、本当の心の機微まで吐露してもらえません。記者が遠方に異動することもある全国紙とは違い、京都を地盤とする地元紙ですので、異動後も取材を続けられることはアドバンテージでもあります」

取材に応じてくれる被害者遺族であっても、紙面では実名か匿名かなど、報道との向き合い方は様々だった。

「当然ながら遺族の方々の胸中は一様ではありません。6年の間に匿名から実名に切り替え、再度匿名にされた方もいらっしゃいます。それは心の揺らぎであり、リアルな痛みだと思うのです。一般の方からすれば、事件からもう6年か、と感じるかもしれませんが、ご遺族には公判が始まるまでの4年は時間が止まっていたも同然でした。歳月だけが流れる中、ご遺族の中には、『とにかく公判で娘が亡くなった真相を知りたい』と願っていたにもかかわらず、公判1カ月前に亡くなられた方もいます。時の無常を感じました。遺族の思いが変遷することについても、それを感じようと思えば、やはり同じ記者が継続して取材する必要性があるということです。そのあたりに取材の深さというのが出てくるのだと思います」

青葉死刑囚の生い立ちも追う

史上稀にみる凶悪犯罪を起こした青葉真司死刑囚（47）。重度のやけどを負って長期の治療が続けられたこともあり、公判が始まるまでは4年を要した。それまで、事件発生直後に京都府警の警察官に取り押さえられた際、意識を失う前に青葉死刑囚が漏らした「パクりまくったからだよ、小説」という言葉以外、動機解明の手掛かりはなかった。同書では青葉死刑囚にももちろんスポットを当てている。

「青葉死刑囚がモンスターのような人物なら分かりやすかったと思いますが、公判に出てきた彼は全然そうではなかった。若い頃は皆と同じようにアニメや音楽に夢中になる、一見どこにでもいるような青少年でした。しかし極貧生活の中で親の虐待を受け、大人になってからも就職氷河期の中、非正規の派遣労働で生計をつないでいました。自分の周囲にもひょっとしたらこういう人物がいるんじゃないかというような人間だった。ならば、社会の中で第2、第3の彼のような人物がいるのかもしれない。自分自身を底辺でもがき続けていると考える人物が、同様の事件を模倣しようとしているかもしれない。それを防ぐ手立てを探り社会に示すことこそが、報道の本質だと感じました」

実際、2021年12月に大阪市で発生した「北新地クリニック放火殺人事件」の犯人は「京アニ事件」の手口を模倣したとみられている。

「京アニ事件のご遺族で、取材に応じてくれていた方が、北新地の事件で深く悩んでおられました。『私がこうして取材に答え、それが報道されることで、新たな犯罪を誘発するのではないか』というジレンマを抱えておられたのです。だからこそ、『犯罪抑止へ真につながる伝え方を探し求めてほしい』と懇願されました。紋切型の事件報道ではなく、多角的に検証し、最終的には再発防止につながる方策を見つけるものであってほしいと。まさにそれはご遺族の方々の願いだと思います」

京アニ事件報道の今後

青葉死刑囚は2024年1月に京都地裁の一審で死刑を言い渡され、本人と弁護側がそれぞれ控訴したが、今年1月、青葉死刑囚自身が控訴を取り下げた。確定死刑囚となったことで、表面的な動きはほぼなくなっている状況だ。

「だからこそ、取材する側として何ができるのか。ご遺族にとっては、公判で一区切りがついたとはいえ、6年が過ぎたからと言って何もリセットされるわけではありません。さらにご遺族に寄り添っていきたいし、事件を受けて社会そのものがどう変わったのか、何が足りないのかなど、その検証は道半ばです」

事件報道において、亡くなった被害者については実名報道が一般的である。ただし京アニ事件では公判で実名が伏せられた人もおり、報道の在り方にも一石が投じられた。

「事実を記録し伝えるのが我々の仕事ですが、実名報道をめぐっては読者やネットからも批判を受けました。理不尽な惨劇を風化させないために何ができるのか。より多くの人が納得できる報道の在り方とは何か。最前線で取材している記者たちが苦悩し、心を砕いていることです」

報道として伝える義務と、被害者遺族の意思を無下にできない現実。36人の犠牲者の歩みや思い描いていた夢、未来。それを紹介したくても、被害者遺族に「そっとしておいてくれ」と言われれば、その先には進めなかった。

「36人の輝きを、私たちは社会の中でどう紡いでいくのか。業績や生きた証をどう伝えていくのか。社会全体で匿名化が加速する中ではありますが、それは今も我々に課された命題だと思います」

前例のない特異な事件をどう報道していくのか。今回の書籍は京都新聞紙上で連載された企画をベースに、関心のある読者に向けて、書籍というパッケージとして届けられた。

「書籍なら新聞とは違うベクトルで、情報を未来に向かって送り届けることができる。青葉死刑囚は決して特異な人物ではない。事件に関心のある人だけでなく、福祉や教育関係者などさまざまな人に手に取ってもらえれば」

京都新聞の取材班は、今後も深い取材を続けていく方針だ。

デイリー新潮編集部