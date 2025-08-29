元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。弟の青空（せいあ）くんとのデート風景を公開しました。



【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空 「せいとデートしてきたぞ」 黒のミニスカート姿で弟とショッピング＆焼肉を満喫





希空さんはインスタグラムに「せいとデートしてきたぞ お買い物沢山して焼肉食べました 幸せな1日 また行こうね~」とコメントを添えて複数の写真を投稿しました。







投稿された写真には、夜の街を背景に黒いミニスカート姿で立つ希空さんの姿が映っています。ピンクのぬいぐるみを手に持ち、長い髪は自然なウェーブがかかっている様子です。









さらに、「せい」と呼ばれる弟の青空くんと思われる人物と一緒に楽しそうにVサインをしている写真や、焼肉店での食事風景も公開されています。焼肉の写真には、グリルの横に厚切りの牛肉やホルモンが並び、対面には白いシャツを着た人物が箸でサラダを取る様子が写っています。









コメント内容や写真から、希空さんと弟の青空くんがショッピングと焼肉を楽しんだ一日だったことがうかがえます。「また行こうね~」という言葉からは、楽しいひとときを過ごした様子と、また一緒に出かけたいという気持ちが伝わってきます。



希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、8月29日・10時30分現在、フォロワーが114.3万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.4万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】