池袋の「GiGO総本店」と「エバラ」がコラボイベント、クレーンゲームで「黄金の味」ゲット！8月29日「焼肉の日」1日限定だよ。
GENDA GiGO Entertainmentが運営するゲームセンター「GiGO総本店」では、2025年8月29日の「焼肉の日」に、エバラ食品工業主催の「1日限定クレーンゲームイベント」を開催します。
イベントの様子をSNSに投稿するとチャレンジ可能
8月29日の「焼肉の日」にGiGO総本店で、エバラ食品の焼肉のたれ「黄金の味 旨にんにく」「黄金の味 濃熟」がゲット可能なクレーンゲームをプレイできます。クレーンゲームで楽しく遊んで「黄金の味」でおいしく食べれば、夏の疲れを吹き飛ばせるかも。
■イベント概要
開催日程：8月29日16時から開催（なくなり次第終了）
実施店舗：GiGO総本店 1階 東京都豊島区東池袋1-13-6 ロクマルゲートIKEBUKURO
商品：「黄金の味 旨にんにく」「黄金の味 濃熟」各50本、合計100本
■参加条件
（1）イベント当日にInstagramかXで、ハッシュタグ「#焼肉はエバラ」「#GiGO」をつけてイベントの様子を投稿
（2）（1）の投稿をイベントスタッフに見せて整理券を受け取る
（3）「黄金の味」（1人1本）を獲得するまで何度でもクレーンゲームにチャレンジ
「黄金の味」は「旨にんにく」か「濃熟」どちらか1本を選び、クレーンゲームで獲得可能です。
