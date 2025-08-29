女優の趣里（３４）が、７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝（２６）と結婚し、第１子を妊娠していることを２９日、自身のインスタグラムで三山と連名で正式発表。ネット上では反響が相次いだ。

「三山凌輝と趣里は入籍していたことをお知らせいたします。２人の間に新しい命を授かることができました」と発表。「何よりも無事に第一子が誕生してからお伝えしようと思ったのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と説明し、「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」「これからも２人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております」とつづった。

この投稿には、趣里の母で元「キャンディーズ」の歌手・伊藤蘭の公式アカウントが「いいね！」で反応。フォロワーからは「趣里ちゃん、凌輝君、ご結婚おめでとうございます」「ベビちゃんが無事に産まれてくることを願っています」「蘭ちゃんと豊さんも大喜びでしょう！！！」「家族で幸せになってください！」「素敵な家庭を築いてください」「ダブルおめでた凄いことです」「趣里ちゃんが幸せになる事が、ご両親の幸せ」など祝福の声が寄せられた。

またＸ（旧ツイッター）では「趣里ちゃん」「リョウキ」など関連ワードが複数トレンド入りし、「リョウキ頑張れ！！」「赤ちゃんと奥様のために全力を尽くしてください！」「家族を大事にして」「年上の女房いいですね」「趣里ちゃんの年齢再確認して驚くわ〜」「８歳差…す、すごい」「やはり『年下の男の子』が好きなのかな？」「穏やかな家庭を築いてください」などの声があがっていた。