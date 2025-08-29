

片足30秒でできる「こむら返りリセット法」を紹介します（写真：Ushico／PIXTA）

【イラスト】ふくらはぎの筋肉の伸び縮みをコントロールする2つのセンサー

連日の暑さから、ただでさえ眠りが浅くなりがちなこの季節に気をつけたいのが、就寝中の「こむら返り」。突然に襲ってくる激しい筋肉のつりと痛みだけでも厄介なものですが、整形外科医の北城雅照氏によれば、こむら返りがもたらす悪影響は「睡眠の質の低下」だけにとどまらないといいます。

そこで本稿では、こむら返りの知られざる危険性と、北城氏が長年の治療経験をもとに考案した「こむら返りリセット法」について、同氏の著書『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

そもそも「こむら返り」ってなぜ起こるの？

本稿の最後で紹介する「こむら返りリセット法」は、ふくらはぎの血流を回復させることと、腱紡錘（けんぼうすい）を適度に刺激することで、こむら返りを防ぐメソッドです。

でも、「血流」と「こむら返り」には、どんな関係があるのでしょうか？

ここでは、その仕組みについて、少しだけ解説していきますね。理由がわかることで、「なるほど！」と納得しながら、より効果的にメソッドを実践できるようになるはずです。

まず人間の体は、骨に沿う「骨格筋」を伸び縮みさせることで姿勢を保ったり、動いたりしています。普段「筋肉」と呼ばれているのは、この骨格筋のことです。例えば、立っている状態からゆっくり座るときに、太ももの前側の大腿四頭筋がじわっと伸び、太ももの裏側のハムストリングスは「縮む」ことになります。

そしてすべての筋肉には、その伸び縮みをコントロールする「筋紡錘（きんぼうすい）」 と 「腱紡錘」というセンサーが備わっています。筋紡錘は、筋肉の中にあり、筋肉の伸びすぎを感知するセンサー。「おっ、今、伸びすぎているぞ！」と筋紡錘が脊髄に知らせると、脊髄が「縮め！」と指令を出し、筋肉がギュッと縮みます。

一方、腱紡錘は筋肉と腱との間にあり、伸びすぎも縮みすぎも、両方感知します。そして、「縮みすぎているよ！」と脊髄に伝えると、脊髄から「伸ばせ！」という指令が出て、筋肉がゆるみます。

これが、筋肉の伸縮のメカニズムであり、この仕組みのおかげで、私たちは無意識のうちに力を入れたり抜いたりしながら、スムーズに動けているのです。



（出所：『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』より）

こむら返りの正体は「筋細胞からのSOS」だった！

では、もし腱紡錘が、加齢や疲労、そのほかのさまざまな理由で誤作動を起こし、「縮みすぎているよ！」という信号を脊髄に送らなかったらどうなるでしょう？ 正解は、「筋肉はどこまでも縮もうとする」です。

筋肉がギュッと縮むと、血管まで圧迫されて血流が悪くなります。血流が悪くなると、筋紡錘への血流も低下するため、さらに誤作動が生じやすくなります。

血流の低下により筋肉に必要な酸素が届かなくなり、プロスタグランジンと呼ばれる物質をはじめ、細胞が「助けて！」と「異常事態を知らせる物質」をどんどん出します。

もうおわかりでしょう。この物質が鋭い痛みの原因であり、これこそが、こむら返りの正体なのです！



（出所：『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』より）

筋肉のつり（筋けいれん）は、体を動かす筋肉ならどこでも起こる可能性があり、すべてが「腱紡錘」の誤作動に起因します。指、腕、お腹、お尻など、場所を選ばずに発生しますが、実際には、ふくらはぎ、すね、足の裏など、足で起こることが大多数。

なかでも、とくにふくらはぎがつりやすいのには、いくつかの理由があります。

まず、「抗重力筋」と呼ばれるふくらはぎの筋肉は、立ったり歩いたりするためにつねに働いている筋肉なので、疲れがたまりやすいこと。さらに、心臓から遠いため、血流が悪くなりやすいという点も関係しています。

そして、足元は冷えやすいということも大きな要因。冷たい空気は下にたまりやすく、血流が滞ることで筋肉が固まり、こむら返りが起こりやすくなるのです。さらに、寝ている間は体温が下がりやすく、足が冷えて血流が悪化しがち。

これらの要因が重なり、「夜中にいきなり足がつった！」という現象につながるんですね。

「睡眠の質の低下」が引き起こす恐ろしい未来

夜の熟睡を妨げる、筋肉のつりと鋭い痛み。この「こむら返り」に悩まされる方は、年齢が上がるほど増えていきます。

ただでさえ、年齢を重ねるにしたがって眠りが浅くなっているのに、こむら返りの痛みで何度も起こされていたのでは、なかなか疲れは抜けないでしょう。日中の集中力も落ちてしまいます。

当院に来られる方にも、「また今夜も痛みで起こされるかも……」という不安で、さらに眠りが浅くなってしまう悪循環にお悩みの方が少なくありません。

この、こむら返りによる「睡眠の質の低下」は、単なる寝不足の問題だけではありません。じつは、認知症の発症リスクを高めることさえあるのです。どういうことか、簡単に説明しましょう。

まず、私たちの脳内では、眠っている間に「アミロイドβ」という特殊なたんぱく質が血液中に排出されています。

通称は、「脳のごみ」。この物質は、脳にたまると、健康な神経細胞にまとわりついて悪さをし、アルツハイマー型認知症の発症リスクを高めることが明らかになっています。

こむら返りは「たかが」では済まされない





ただし、アミロイドβは健康な人の脳にも存在する物質で、通常であれば短期間で分解・排泄されていきます。ところが、睡眠の質が低下すると、じゅうぶんに処理されずに、脳にたまってしまうのです。

あなたが抱えているこむら返りの問題を、「たかが」で済ませるわけにはいきません。

健康を害し、長期的には脳の機能にも影響を及ぼす可能性があるこの厄介な痛みから、多くの人を解放したい──。そんな願いを込めて、私が考えたのが「こむら返りリセット法」です。

ここでは詳しいやり方については触れませんが、片足30秒のシンプルなメソッドながら、その効果は絶大で、こむら返りの改善や予防だけにとどまりません。血流の悪さに起因する、さまざまな症状にも効果があります。



（出所：『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』より）

