◆米マイナーリーグ スクラントン８―１１シラキュース（２８日、米ペンシルベニア州ムージック＝ＰＮＣフィールド）

ヤンキース傘下３Ａスクラントンの前田健太投手が２８日（日本時間２９日）、メッツ傘下３Ａシラキュース戦に先発登板し、３回を１１安打１０失点（自責点９）で６敗目（４勝）を喫した。防御率は６・２５となった。

メッツ傘下３Ａの選手に前田が滅多打ちにあった。１回は先頭打者の三塁内野安打と二盗を許し３番打者に先制タイムリーを浴びた。その後、２死から５番打者と７番打者にそれぞれ２ランを浴び５失点。２回は２番打者に２ラン、４番打者に適時二塁打、３回も８番打者にタイムリー、１番打者に適時二塁打を許した。

７４球投げストライクが４６球。四球はなかったが甘い球を痛打された。今年の３Ａではカブス３Ａアイオワ時代の５月２９日に９点を奪われた時も相手はシラキュースだった。

今季の前田は２年契約最終年だったタイガースで開幕を迎えたが、７試合で０勝０敗、防御率７・８８と結果を残せずＤＦＡ（事実上の戦力外通告）となり、５月にカブスとマイナー契約を結んだ。

だが、３勝４敗、防御率５・９７の成績でメジャー昇格出来ず、オプトアウトの権利を行使して現地今月２日にカブス傘下３Ａアイオワを退団。４日にヤンキースとマイナー契約を結んだが、移籍後の防御率も７・１１となった。