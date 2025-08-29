「ノブロックTV」で話題・元AKB48福留光帆、金髪に劇的イメチェン「びっくり」「雰囲気変わる」驚き＆絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/29】元AKB48の福留光帆が29日、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした新たな姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元AKB48メンバー、衝撃の金髪姿
YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』で公開された動画にて、大喜利の強さが注目を集めた福留。今回の投稿では、「今年の夏たのしすぎているから延長したい」と充実した夏を過ごしていることを明かし、明るい金髪にイメージチェンジした姿を披露。これまでの暗髪から一転、大胆な髪色の変化を見せた。
この投稿に、ファンからは「びっくりした」「金髪可愛い！！」「めっちゃ雰囲気変わる」「似合ってる」「イメチェンすごい」「夏らしくて素敵」「新鮮で可愛い」といった驚きと絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
