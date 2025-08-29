ダイアン津田、生番組の代打MCに“ド”緊張「15分くらいしか寝られていない…」 冒頭からゴイゴイスー！
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が29日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に山里亮太の代打MCとして出演。らしさ全開で番組を盛り上げた。
【写真】「忘れてませんか」切ない表情でぽつん…ダイアン津田篤宏
山里は28日の放送であすの放送を休むことを報告。「わたくしの頼れる同期、ダイアン津田がやってくれます！」と力強く語っていた。きょうの放送で津田は冒頭から「ゴイゴイスー！」と勢いよく声を上げたが、「正直15分くらいしか寝られていないんですよ昨日…」とド緊張している様子だった。
その後は笑顔絶やさず、時には大声を張り上げながら番組を進行した。無事にエンディングを迎えると、MCの出来栄えを「100点でした」と回答。この日出演していたおぎやはぎの小木から「山ちゃん見てて嫉妬すると思うよ」と労いの言葉をかけられると、津田は驚き、むせながら喜びを表現していた。
