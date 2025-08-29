上田竜也、キュンとする女性の“行動”告白「男子中学生じゃん」共演者からツッコミ
【モデルプレス＝2025/08/29】元KAT-TUNの上田竜也が28日、テレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜）に出演。あざとい女性に対する気持ちやキュンとする女性のタイプを明かした。
【写真】上田竜也「美女とデート」報告
ともに出演した元AKB48の柏木由紀から「あざとい女子とかあんまり得意じゃないんじゃないかな」と印象を伝えられた上田は、「エンタメとしては好きですよ」とそのイメージを否定。「あざとい感じで来られて『可愛い』って思うのはめっちゃ好きです。合間を見てこっちをチラッと見られるのに弱いんですよ。『こっち気にしてるのかな』みたいな。『おい何見てんだよ』って」とキュンとくるあざとさを明かした上田に、柏木は「男子中学生じゃん」と笑いながらツッコんだ。
しかし、上田は「（可愛いと）思うけど、お腹いっぱいになったらもう大丈夫ですってなる」と可愛いと思う気持ちが長続きはしないとも口に。「頑張ってる子を可愛いと思う気持ちはあるけど好きとは別？」と問われると、「別です。その空間が楽しいっていうだけ。女の子の可愛いところを見ると可愛いと思うけど、それをもって『この子いいかも』っていうわけではない」と話した。
また、上田がキュンとする女性のタイプを明かす場面も。「犬っぽい子がいい」と明かした上田は、自立しているしっかりした女性より「懐いてくれる子の方が好き」と告白した。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆上田竜也、あざとい女子は「エンタメとしては好き」
◆上田竜也、キュンとする女性のタイプを告白
