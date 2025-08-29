夫の不倫を知るとショックを受けるものの、きちんと罪を償ってもらう必要がありますよね。不倫したら慰謝料を払わなくてはいけませんが、不倫したくせにゴネる夫もいます。しかも、うっかり口を滑らせた夫が衝撃的な事実を暴露することもあるようで……。

今回は、慰謝料の支払いを拒否する不倫夫が口を滑らせて信じられない発言をした話をご紹介いたします。

子どもができた

「妊活を頑張ったけど子どもを授かることができませんでした。そんな中、夫の不倫が発覚したため、離婚を決意。夫に不倫していることを問い詰めて、慰謝料を請求するとその額に驚いて逆ギレ。すると『こんな額払えるわけないだろ！』『こっちはこれから子どもを育てていかなきゃいけないのに！』『子どもから父親を奪うなんてかわいそうだと思わないのか!?』と言ってきたんです。子ども……？ なにを言ってるのかと思ったけど、すぐに言っている意味がわかりました。夫は不倫相手との間に、子どもを作ったということを。その瞬間、ショックというか驚きのあまりなにも言えませんでしたね。私に対する当てつけでしょうか……。もちろん慰謝料をきっちり請求して離婚しました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 妊活をしていたタイミングで夫に不倫され、しかも子どもまで作るなんてショックを受けて当然です。どの不倫よりもタチが悪い気がしますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。