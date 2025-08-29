インバースネットのオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、ASUSとのコラボレーションモデル「AFPシリーズ」にインテル Core Ultra プロセッサーとB860マザーボードを搭載したゲーミングPCが、8月27日より発売された。

「AFPシリーズ」は、すべてのモデルでASUS製のマザーボードとグラフィックスカードを採用。さらにASUS製ピラーレスケース「ASUS Prime AP202」を組み合わせることで、RGBライティングや内部パーツのレイアウトが美しく映えるデザインを実現している。

コンパクトなミニタワーながら、大型グラフィックスカードや空冷・水冷クーラーの搭載にも対応し、高い拡張性と柔軟な性能を発揮。ケース下部には「スロットベント」と呼ばれる大型の通気口を設け、効率的に吸気してグラフィックスカードを冷却する。

「B860M AYW GAMING WIFI」は、Intel B860チップセットを搭載し、Intel Core Ultra プロセッサーに対応したMicro ATXマザーボードである。ProCool電源コネクタや6+1+1+1の組み合わせで最大80Aに対応する電源ソリューションを採用し、6層PCBが安定した電力供給を提供する。また大型のVRM と PCH・M.2ヒートシンクを備え、システムを強力に冷却する。

PCIe 4.0 x16 スロット、PCIe 5.0 M.2スロットや、USB 10Gbps Type-Aポート、フロントUSB 5Gbps Type-Cコネクタを備え、高速データ転送に対応。ネットワークはWi-Fi 6+2.5Gb LANをサポートし、高速なネットワーク環境を構築することができる。

高い信頼性と安定したパフォーマンスで定評のあるASUS製グラフィックスカードを搭載。最新世代の「NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ」または「AMD Radeon RX 9000シリーズ」から、用途や好みに合わせて選ぶことが可能である。ゲーミングからクリエイティブ作業、さらにはAI処理といった負荷の高い作業も、高性能プロセッサーと安定したマザーボードにより快適に行える。

（文＝リアルサウンドテック編集部）