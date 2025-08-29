株式会社Jackery Japanは、9月1日（月）の防災の日に合わせ、手のひらサイズのモバイルバッテリーセット「Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini」を発売する。メーカー希望小売価格は税別2万5,999円。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）向けの限定モデルで、ドン・キホーテ系列店舗やアピタ、ピアゴ（一部店舗を除く）にて販売される。

最大出力128Wのモバイルバッテリー「Jackery Explorer 100 Plus」と、折り畳み式ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 40 Mini」で構成。

Jackery Explorer 100 Plusには、USB Type-Cポートを2基、USB Type-Aポートを1基搭載。ポータブル電源のようにAC出力やシガーソケットは搭載されていないが、その分軽量・コンパクトで、容量は99Whと航空機内への持ち込みにも対応する。

Jackery SolarSaga 40 Miniは、USB Type-CとUSB Type-A出力を搭載。Jackery Explorer 100 Plusへの充電は、目安として約5.5時間で完了する。

「Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini」は公式サイトでも販売されているが、3万3,800円とPPIH向けよりも高く設定されている。

Jackery Explorer 100 Plus

Jackery SolarSaga 40 Mini

容量：99Wh 定格出力：128W 電池：リン酸鉄リチウムイオン電池（サイクル数2,000回） USB Type-C1/2入力（PD）：最大100W（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A） USB Type-C1/2入力（車載）：最大60W（11～17.5V/5A） USB Type-C1/2入力（ソーラー）：最大100W（18～27.2V/5A） USB Type-C出力：最大100W（4.5V/5A、5V/3A、5V/4.5A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A） USB Type-A出力：最大18W（5V/3A、9V/2A、12V/1.5A） 外形寸法：126×86.5×87mm 重量：965g 価格：税別1万4,455円（単体販売時）出力ポート：USB Type-C（5V/3A）、USB Type-A（5V/2.4A） 変換効率：23％ ピーク電力：40W±5％ 動作電圧：20.9V±5％ 動作電流：1.91A±5％ 開放電圧：25V±5％ 短絡電流：2.07A±5％ 防水等級：IP68 展開サイズ：1,020×300×18.5mm 収納サイズ：252×300×30mm 重量：1.2kg 価格：税別1万6,273円（単体販売時）