元レスリング選手の吉田沙保里（42）の喜びの報告に、芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】吉田沙保里、那須川天心にレスリング伝授&10連けん玉などの特技（動画）

Instagramでは、「天心くんにレスリングの駆け引きを教える時が来るなんて」とつづった格闘家の那須川天心選手（27）にレスリングを伝授する様子や、10連けん玉を成功させるなどの特技を披露している吉田。

また、ギネス世界記録タイトルを多数保持しており、個人でのレスリング世界タイトル最多優勝回数など4つの記録に加え、テレビ番組での「1分間で座って風船を割った最多数」など2つの記録も持ち、計6つの世界記録を保持している。

27日は、分野の枠を超え、世界中に刺激を与えてきた人々をたたえるためにある「ICON」の認定証を贈られたことを報告。「まさか人生で6つもギネス世界記録を達成して、さらにICON認定証までもいただけるなんて…たくさんの皆さんに応援していただいて、目の前の目標をひとつひとつ達成できた結果が、記録になりました！本当に感無量です。今後、新たに世界記録を目指すチャンスがあれば、ぜひ挑戦したいです！」と心境をコメントし、今後への意気込みを明かした。

この報告に歌手のDAIGO（47）、タレントの平愛梨（40）、元卓球女子日本代表の石川佳純さん（32）らが「いいね！」で祝福。

ファンからも、「さすがです!!!!おめでとうございます」「日本の誇りですね」など、祝福のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）