【全文】趣里＆三山凌輝、結婚と第1子妊娠を発表 「少しでも穏やかな環境で過ごせるようにと」
【2人のコメント全文】
皆様
いつも応援していただきありがとうございます。
この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことを
お知らせいたします。
2人の間に新しい命も授かることができました。
何よりも無事に第一子が誕生してから、
皆様にお伝えしようと思っていたのですが、
出産までの間、少しでも穏やかな環境で
過ごせるようにとの思いから、このタイミングで
ご報告させていただくことになりました。
私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている
方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています。
これからも2人で力を合わせて
心安らぐ家庭を築いていけるように
努めていきたいと思っております。
温かく見守っていただけたら幸いです。
2025年8月29日
三山凌輝 趣里
【趣里さんプロフィル】
1990年9月21日生まれ。主演映画『生きてるだけで、愛。』で、第42回 日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。連続テレビ小説『ブギウギ』でヒロインを演じるなど数々の作品に出演。
1999年4月26日生まれ。BE:FIRSTのメンバー・RYOKI（現在は活動休止中）。俳優として、映画『HiGH&LOW THE WORST X』、『誰よりもつよく抱きしめて』、連続テレビ小説『虎に翼』などに出演。