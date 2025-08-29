俳優の趣里さん（34）が29日、自身のSNSを更新し、BE:FIRSTのメンバーで俳優の三山凌輝さん（26）と結婚していたことを発表しました。趣里さんは第1子を妊娠しているということです。

趣里さんは、自身のインスタグラムに三山さんとの連名コメントを掲載し、「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。2人の間に新しい命も授かることができました」と発表。

さらに「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」とし、「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」などとつづっています。

【2人のコメント全文】

◇◇◇

2025年8月29日

三山凌輝 趣里

【趣里さんプロフィル】

1990年9月21日生まれ。主演映画『生きてるだけで、愛。』で、第42回 日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。連続テレビ小説『ブギウギ』でヒロインを演じるなど数々の作品に出演。

【三山凌輝さんプロフィル】1999年4月26日生まれ。BE:FIRSTのメンバー・RYOKI（現在は活動休止中）。俳優として、映画『HiGH&LOW THE WORST X』、『誰よりもつよく抱きしめて』、連続テレビ小説『虎に翼』などに出演。