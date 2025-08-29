モデルでタレントのアン ミカが『今日好き』メンバーたちの悩みに答えるシーンがあった。

【映像】スタイル抜群の人気インフルエンサー・のあ（アン ミカの答えも）

ABEMAオリジナル人気リアリティーショーの参加メンバーが大集結『ABEMA夏の恋リア祭2025』が4日に放送。放送に先駆け、28日に特別映像が公開された。

本作は『今日、好きになりました。』シリーズ、『シャッフルアイランド』シリーズ、『ガールオアレディ』、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』より番組に参加したメンバーが集結。スタジオMCはアン ミカ、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政が務める。さらにスタジオには、恋愛リアリティーショーが大好き芸能人のヘラヘラ三銃士・ありしゃん、生田衣梨奈、池田直人（レインボー）、磯山さやか、柏木由紀、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、ネルソンズ・岸健之助、和田まんじゅう、西野未姫、はんなみいな、堀未央奈、盛山晋太郎（見取り図）、ヤジマリー。（スカチャン）、ゆきぽよも登場し、各番組の名シーンを語り尽くす。

『今日、好きになりました。』シリーズより、古園井寧々（ねね）、田仲埜愛（のあ）の2人が参加。SNSで大人気のインフルエンサーでモデルののあは「結局、今の男性はどんな女性がタイプなんですか？」と恋愛の悩みをガチ相談。「同世代（の男性）はみんな小動物系、THE、女の子とか、ふわふわしていてかわいい子が好きっていうんですけど、私はその小動物感が一切ないので…どうしたらモテるのか」と切実な悩みを明かしたのあ。

この悩みにアンミカは「結局幸せになろうと思ったら、自分が何が好きで、何してる時が心地がよくてっていうのを、一緒に笑ってくれる、一緒に楽しんでくれる人が幸せだから」と真摯にアドバイス。のあはこのアドバイスに「アン ミカさんの言葉がすごい響いた」と感動したと明かし、「本当に芯が通ったようなアドバイスで。かっこいい。ああなりたい」と感謝を示していた。