¸¶Çú»àË×¼Ô¤Î°ä¹ü°ú¤¼è¤ê¡¡»û¤ÇÈ¯¸«¡¢¹Åç»Ô¶¡ÍÜÅã¤Ø
¡¡¹Åç»Ô¤Ï29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ÔÆâ¤Î»û¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸¶Çú»àË×¼Ô¤Î°ä¹ü¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±àÆâ¤Î¸¶Çú¶¡ÍÜÅã¤Ë°ÂÃÖ¤·¤¿¡£°ÂÃÖ¤Ï28ÆüÉÕ¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ú¤¼è¤ê¤Ï2021Ç¯10·î°ÊÍè¡£¸¶ÇúÅê²¼¸å¡¢»û¼þÊÕ¤Ç²ÐÁò¤µ¤ì¤¿ÈïÇú¼Ô¤Î°ä¹ü¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢Æ±»Ô°Âº´ËÌ¶è¤Î¶µÏ¡»û¤ÇËÜÆ²¤Î²þ½¤¹©»öÃæ¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ä¹ü¤ä°ä³¥¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£È¢¤Ë¤Ï¡Ö¸¶Çú¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¡¢»û¤Ç¤Ï²ÐÁò¤µ¤ì¤¿ÈïÇú¼Ô¤Î°ä¹ü¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»û¤¬°Âº´ËÌ½ð¤Ë´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¡¢¿Í¹ü¤Ç»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡¢»Ô¤¬¸¶Çú»àË×¼Ô¤Î°ä¹ü¤È¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
¡¡°ä¹ü¤Ï4¸Ä¤Î¹ü¤Ä¤Ü¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¡¢¿Í¿ô¤ÈÌ¾Á°¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉÔÌÀ¡£