セクシー女優のJULIA氏と写真家の福島裕二氏による写真展「Ensemble2」が、9月2日（火）からギャラリー・ルデコで開催される。入場料は500円。

2023年9月に、福島氏が運営する「AtelierY -原宿-」で開催された写真展（JULIA×福島裕二写真展-Ensemble-）の第2弾。

会期中は、9月2日～9月14日（6階）と9月15日～9月28日（3階）で展示フロアが変更され、作品を一部入れ替える予定。

JULIA氏の在廊イベントも予定しており、詳細はSNSにて告知するという。

会場

ギャラリー・ルデコ

開催期間

2025年9月2日（火）～9月28日（日）



開催時間

12時00分～19時00分（14日と28日は17時00分まで）



入場料

500円（ポストカード付き）



プロフィール

JULIA

2010年4月AVデビュー

バスト101cm、55cmのウエストというプロポーションを武器に数多くの作品に出演。

現在まで400本以上の作品に出演しながらも未だ衰えることなく第一線で活躍中。

日本国内はもとより海外での人気も高く、【東洋の女神】と称されている。

写真集・イメージDVD・カレンダー、テレビ出演、グラビア、イベントなどさまざまな活動を行っているが、特筆すべきは写真集のリリース数。現在まで13冊をリリースし、業界No.1である。

福島裕二

長野県出身。

写真家の上野勇氏に師事し1997年独立。

2003年に写真事務所ハーベストタイムを設立。

女性を主題とした撮影を得意とし、商業撮影や雑誌など多数の媒体にて活躍。

その撮影手法は多岐に及ぶ。

写真ギャラリー「Atelier Y」を原宿で運営し、精力的に写真展を行っている。