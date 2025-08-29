A.B.C-Z、ミクスチャーリバイバルなニューアルバム『CRAZY ROMANTIC!』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

A.B.C-Zが、10月29日に9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』をリリースすることが決定した。

■コンセプトは「MIXTURE REVIVAL」

8月より3ヵ月連続配信リリースを行っているA.B.C-Z。ニューアルバムは、11月に控えるツアー直前にリリースされる。

今作は、2nd EP『ROMANTIC!』の流れを継承しており、新体制よりテーマにしてきた「REVIVAL」をより「ROMANTIC」に、そして「CRAZY」に表現した、様々な時代のカルチャーとジャンルをリバイバルした「MIXTURE REVIVAL」なアルバムとなっている。

アルバムには3ヵ月連続配信リリース「Cocktail」「すれ違う笑顔 さよならのキスを」 「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」を含む、全15曲を収録予定。

特典映像も2025年の夏に行った『A.B.C-Z CONNECTION Vol.1』（A.B.C-Zパート収録予定）をはじめ、ボリュームある内容となっている。

■完全数量限定盤で8センチシングルならぬ80センチアルバムに!?

今回、完全数量限定盤としてメンバーソロデザインの短冊CDも同時にリリース。ただ8センチシングルならぬ、80センチアルバム（パッケージサイズが80センチでCDは通常サイズ）。まさにCRAZYなサイズのアルバムとなっている。

11月からのツアータイトルもアルバムと連動し、『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』となることが発表されている。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『CRAZY ROMANTIC!』

