11時の日経平均は129円安の4万2699円、ファストリが40.52円押し下げ 11時の日経平均は129円安の4万2699円、ファストリが40.52円押し下げ

29日11時現在の日経平均株価は前日比129.23円（-0.30％）安の4万2699.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は596、値下がりは939、変わらずは80と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は40.52円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が29.38円、ファナック <6954>が13.67円、ソニーＧ <6758>が11.48円、リクルート <6098>が8.2円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を32.41円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が13.17円、電通グループ <4324>が10.03円、中外薬 <4519>が7.60円、三菱商 <8058>が3.24円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売、パルプ・紙、繊維と続く。値下がり上位には小売、保険、輸送用機器が並んでいる。



※11時0分1秒時点



株探ニュース

