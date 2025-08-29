「ズイキマスコン for Nintendo Switch RED」

Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品に「ズイキマスコン for Nintendo Switch」が追加された。

「ズイキマスコン for Nintendo Switch」は、運転士が電車の速度を制御するため操作する装置「マスターコントローラー（マスコン）」を再現したもの。「電車でＧＯ！！ はしろう山手線」、「鉄道にっぽん！メモリアル ＪＲ東海 キハ８５ 特急南紀編」、「鉄道にっぽん！路線たびEX 登山電車 小田急箱根編」、「JR東日本トレインシミュレータ」といったNintendo Switch/Steam版ソフトに対応している。

セールでは、本体カラーの異なる「ズイキマスコン for Nintendo Switch RED」および「ズイキマスコン for Nintendo Switch BLUE」がラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「ズイキマスコン for Nintendo Switch RED」

「ズイキマスコン for Nintendo Switch BLUE」