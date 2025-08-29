タレント野呂佳代（41）が、28日放送のTBS系バラエティー特番「怒りん坊将軍★加藤浩次＆菊池風磨VS猛暑なのに弱冷房車問題＆野呂佳代VS芸能人A」（木曜午後10時）にゲスト出演。インスタグラムをめぐるストレスを告白した。

「芸能人の方と写真撮るじゃないですか。なんなら撮ろうよみたいなこと言われて、撮るじゃないですか。ストーリー（ズ）とかには載せてくるんですよ。だけど、投稿として残るものに載せてくれない」と切り出した上で「投稿に値しないのかな？」と投げかけた。

「でも他の芸能人の人は載ってるけど、私はそうだったのかなって、思っちゃうんですよね」と続けた。

MCの加藤浩次から「名前出せる？」と言われ、野呂は迷わず「朝日奈央さんなんですけど」と即答。「ずーっとなんです！」と語ると、同じゲストのバカリズムも「そういうところあるんですよ」と同調した。

そしてバカリズムは「例えば共演した時に、写真撮りましょうって撮るんですけど、インスタには上げないんです。Xの方に上げる。インスタはおしゃれにやっていきたい。Xは俗っぽい」と朝日のSNSの運用を推察した。

その後、野呂は朝日に直電し、インスタグラムのストーリーズにしか写真を載せない理由を聞いた。朝日は「ハッキリ言って分けてます。野呂さんもXには載ってます」と主張。そして「理由があります。写真撮るときって（テレビ東京系）『ゴッドタン』で、私と野呂さんとアナウンサーの松丸（友紀）さんで集まる時があって。何か3人で写真撮る時に、2人から『朝日ちゃんもうちょっと前出て』って。小顔に写りたいのか、私を前に出させるじゃないですか。私だけちょっと前に出て、ぎこちない写真になってるんですよ。フィード投稿って楽しい写真載せたいっていう…」と説明した上で「私が悪かったのかもしれない」と謝った。

インスタグラムのストーリーズは投稿24時間後に自動削除され、フィード投稿は削除しない限り残る仕組みとなっている。

番組MCは極楽とんぼ加藤浩次、timelesz菊池風磨、なえなの、野呂佳代、バカリズム。進行は同局の宇賀神メグアナ。同番組の第1弾は3月15日に放送。5月20日、同27日の放送と合わせ、今回で第4弾となった。