くりぃむしちゅー有田哲平（54）が29日までに更新された、さまぁ〜ずのYouTubeチャンネルに出演。さまぁ〜ず三村マサカズについて”唯一やめてほしいこと”を直言した。

今回の動画ではゲストの有田が、さまぁ〜ずの三村、大竹一樹とともにさまざまな思い出やお笑い論、エピソード、互いの凄いと思うところなどを話し、盛り上がった。

トークの終盤、有田は三村に対し「1個だけ…Xだけは辞めてください」と、三村が個人で開設しているX（旧ツイッター）への書き込みを辞めるよう、助言した。

三村が「なんでだよ！俺、（Xは）趣味だから」とかわすと、有田は「いや、見るのはいいですよ、見るのは」と補足。三村は「（Xで）意見言いたくなっちゃう」とXを続けている理由を話した。

有田が改めて「X（を辞めないこと）だけ…それだけなんですよ、三村さん」と言うと、大竹も「（三村は）”酔ったら（X）禁止”ってなってるんですよ」と続けた。

有田はさらに「絶対辞めた方がいいですよ。三村さん」と言ったが、三村は「酔って（午前）1時2時、あれは（Xを）打ちたくなるね」と借名した。

有田は「ポジティブならまだいいですけど、ネガティブな日もありますからね。僕ら若手とかで飲みに行った時にみんな、さまぁ〜ずさんのこと悪く言う人いませんけど、1個だけ”（三村は）なんでX辞めないのか”と（言う）。これはもう共通項ですよ」と続けた。

三村は「有田に逆に今（Xに）入門してほしい。”X入門しました”って」と切り返し、笑いを誘っていた。