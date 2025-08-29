女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、それぞれのインスタグラムで正式発表した。「2人の間に新しい命も授かることができました」と妊娠も報告した。スポニチ本紙の取材では趣里は安定期に入っている。

三山は今年4月、週刊文春に女性トラブルを報じられたことなどを受け、現在芸能活動を休止中。そのため、趣里の両親、俳優の水谷豊、女優の伊藤蘭が心配しているのではとの声が上がっていた。この日の発表文では連名で「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と伝え、「これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております」と記した。

芸能関係者は「さまざまなメッセージのこもった発表文」とし「水谷さん、伊藤さんも初孫の誕生を楽しみにしていることが伝わりますし、『心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたい』の部分に覚悟が見えます」と指摘する。

趣里は幼少期から水谷に「芸能界には来るな」と芸能界入りを反対されてきたが、2011年に20歳で女優デビュー。2018年の主演映画「生きてるだけで、愛。」では、ヌードを披露する体当たりの演技で19年の日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。4度目の朝ドラオーディション挑戦となったNHK連続テレビ小説「ブギウギ」（2023年度後期）では2471人の中からヒロインに選ばれ、実力派女優として確固たる地位を築いた。意思を貫く強さが魅力の一つでもある。

テレビ関係者は「趣里さんは強い思いと覚悟で温かい家庭を築こうとしているのでしょう」と話している。